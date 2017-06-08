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  • Саудовская Аравия проигнорировала минуту молчания по жертвам теракта в Лондоне. Почему?

Саудовская Аравия проигнорировала минуту молчания по жертвам теракта в Лондоне. Почему?

Сборные Австралии и Саудовской Аравии вышли на поле перед поединком отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Диктор объявил минуту молчания. Австралийцы выстроились в центре поля, но их соперники расставились по указанию тренера. Футболисты ходили по газону, разминались и всячески игнорировали происходящее на стадионе. Подобным образом вела себя и скамейка запасных. Когда минута молчания закончилась, аравийцев освистала вся арена.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В Саудовской Аравии ответили на критику очень просто. Такая традиция чтить память погибших не соответствует культуре этой страны. Команда заранее уведомила федерацию о своем решении. Австралийцам же аравийцы высказали, что те обычно не устраивают минуту молчания по жертвам теракта в их стране.

Для Австралии скрасил инцидент результат матча. Команда победила со счетом 3:2, сравнявшись с оппонентами по набранным очкам в отборочной группе.

В лондонском теракте погибли два гражданина Австралии. Микроавтобус въехал в толпу людей, а затем три террориста нападали на всех, кого встречали на пути. Всего такая встреча в Лондоне унесла жизни восьми человек. Еще 50 получили травмы.

С футболом эта трагедия связана еще по одной причине, но уже более приятной. В Лондоне геройствовал болельщик «Миллуола» Рой Лернер. Когда террористы вошли в ресторан, Лернер в одиночку вышел против них. Мужчина получил множественные ножевые раны и попал в больницу, но все равно гордится собой. «Рад, что спас других людей. Хорошо, что террористов застрелили», – рассказывает Лернер. Его за проявленную отвагу все хвалят, в отличие от игроков из Саудовской Аравии.

Отборочные матчи к ЧМ. Азия Азия
Комментарии (19)
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deinego77@yandex.ru
1496952894
животные одним словом!!!! Свиньи!!!!!
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Футболозавр Рекс
1496953321
Ну культура у людей другая! Не принято там так. Надо уважать их особенности. В Саудовской Аравии запрещено женщинам заниматься политикой и водить машину. Я уже не говорю про геев, там их вообще казнят. А ещё атеизм считается тяжёлым преступлением. Нужно уважать особенности чужой культуры.
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вместе с ЦСКА
1496954312
Австралийцам же аравийцы высказали, что те обычно не устраивают минуту молчания по жертвам теракта в их стране. В этом они правы , но можно было и не показывать свой гонор а почтить мертвых
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Nesterenko
1496965425
Достали эти мусульманские понты, все обязаны уважать их законы, а они другие законы уважать не обязаны....
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Кинстифа
1496985044
почитал тут коменты и удивлен... на разных сайтах разные люди что ли сидят... копировал комент 1 человека.. и с ним согласен полностью.. и не только я , но и многие другие... и правильно сделали аравийцы, почему то когда в Донецке взрывы всякие и гибнут люди ФИФА наплювать, самолет в Египте наш взорвали тоже наплевать, в СИрии и Ираке теракты наплевать, в Иране недавно теракт был еще более позднее чем в Лондоне Фифе наплевать, зато как в Лондоне или Париже Фифа сразу на колени перед этими странами падает и минуты молчания проводит
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Randy Ram
1496985882
Про Волгоградские теракты фифа тоже не вспоминала, почему-то...
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Sosisochkin
1496989094
Это не серьезно
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Barsuk52
1496989190
про питер европейцы тоже пропустили
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lek!
1496991591
В России было много терактов , что то ФИФА не объявляла об минуте молчании. Русские уважайте в первую очередь себя , потом англичан .. Сирия , Палестина сотнями люди умирают но ни разу не было минуты молчания ... Вы наверно забыли как Англичане хотят забрать право ЧМ 2018 и что они все время себя подло ведут , а тут пол России из за этого пред ними нагнулось ....
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Макс Хабаровск
1496999020
При чем тут традиции страны? Постойте минуту молча, о чем вы будете в этот момент думать, ваше дело. Ни один закон страны или религии при этом нарушен не будет. Левая отмазка людей, которые в душе рады этим терактам. Хотя, возможно, футболисты выполняли директиву сверху.
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