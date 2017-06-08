Саудовская Аравия проигнорировала минуту молчания по жертвам теракта в Лондоне. Почему?

Сборные Австралии и Саудовской Аравии вышли на поле перед поединком отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Диктор объявил минуту молчания. Австралийцы выстроились в центре поля, но их соперники расставились по указанию тренера. Футболисты ходили по газону, разминались и всячески игнорировали происходящее на стадионе. Подобным образом вела себя и скамейка запасных. Когда минута молчания закончилась, аравийцев освистала вся арена.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В Саудовской Аравии ответили на критику очень просто. Такая традиция чтить память погибших не соответствует культуре этой страны. Команда заранее уведомила федерацию о своем решении. Австралийцам же аравийцы высказали, что те обычно не устраивают минуту молчания по жертвам теракта в их стране.

Для Австралии скрасил инцидент результат матча. Команда победила со счетом 3:2, сравнявшись с оппонентами по набранным очкам в отборочной группе.

В лондонском теракте погибли два гражданина Австралии. Микроавтобус въехал в толпу людей, а затем три террориста нападали на всех, кого встречали на пути. Всего такая встреча в Лондоне унесла жизни восьми человек. Еще 50 получили травмы.

С футболом эта трагедия связана еще по одной причине, но уже более приятной. В Лондоне геройствовал болельщик «Миллуола» Рой Лернер. Когда террористы вошли в ресторан, Лернер в одиночку вышел против них. Мужчина получил множественные ножевые раны и попал в больницу, но все равно гордится собой. «Рад, что спас других людей. Хорошо, что террористов застрелили», – рассказывает Лернер. Его за проявленную отвагу все хвалят, в отличие от игроков из Саудовской Аравии.