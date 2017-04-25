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    «В мае я буду в аренде». Дидье Дрогба хочет помочь «Челси»


    4
    Голосов: 4
    25.04.2017 13:00
    Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба любим английскими фанатами. Дрогба результативно выступал в «Челси», а потом уехал покорять Америку. «Бомбардир» рассказывает о забавном поступке игрока. Он намерен помочь лондонцам выиграть еще один трофей.

    Дидье Дрогба выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. Затем он отправился в Китай и Турцию, но снова вернулся обратно. Всего с лондонским клубом Дрогба завоевал 14 титулов. Четыре раза он побеждал в Премьер-лиге и Кубке Англии, трижды в Кубке лиги. Даже Лига чемпионов покорилась ивуарийцу именно в «Челси». Свое прошлое он чтит и помнит.

    В финале Кубка Англии «Челси» встретится с «Арсеналом». Дидье Дрогба, узнав соперника своей бывшей команды по решающему матчу, решил предложить свою помощь. «С 26-го по 27-е мая я буду в аренде в «Челси», чтобы забить «Арсеналу» 17-й гол в 17-ти матчах», – написал в Twitter футболист. «Арсенал» всегда считался одной из любимых команд для Дидье.

    Сейчас Дидье Дрогба готовится выступать за «Финикс Райзинг». Это американский клуб, играющий в лиге ниже, чем МЛС. 39-летний нападающий стал не только футболистом «Финикса», но и его совладельцем.

    «Я всегда смотрел на Дидье как на эталонного игрока. У нас были великолепные отношения», – говорит форвард «Челси» Диего Коста. Даже он вряд ли против возможности сыграть с Дидье еще один матч. Если переход состоится, то реакция общественности будет примерно вот такой.

    Это Курт Зума неожиданно осознал, что Неманья Матич забил крутой гол.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 мая 2017, 08:10

      Дидье, один величайших футболистов в истории футбола!!! Один из тех кто привил лично мне любовь к футболу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      shatarangi 25 апреля 2017, 21:36

      Класс!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 апреля 2017, 18:08

      Анри же возвращался в Арсенал на несколько матчей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 25 апреля 2017, 17:12

      The King!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 25 апреля 2017, 15:54

      Медальку левую дадут да поедет в USA ! ХЕХ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 апреля 2017, 15:45

      Это вообще законно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 25 апреля 2017, 13:58

      хочет к чемпионству подмазаться)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 25 апреля 2017, 13:52

      Меня он прикалывал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 апреля 2017, 13:31

      То закрыто же разве такое возможно ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 25 апреля 2017, 13:23

      Дидье - легенда Челси. Без всяких но. Его возвращение даже на 1 матч было бы шикарным подарком для болельщиков аристократов.

      7
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