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Матч года. Как «Спартак» становился лучшим

Разница в философии

Спартаковские болельщики ехали на игру в благородном молчании. Команда смирилась со статусом главного претендента на золото и ждет катарсиса уже без дрожащих коленок. Но с дрожащими от холода зубами.

Морозная дробь дождя не всех оставила равнодушными. Уже около выхода из метро парочка пьяных болельщиков заподозрила в полиции фанатов другой команды и смело объясняла им, что в Москве есть только один футбольный клуб.

Через 5 минут конное сопровождение уводило их в сторону от стадиона. Остальные проходили мимо и своих не спасали. «Придурков не защищаем», – пояснил мне мужчина в красивой шапке с гладиатором, хотя я и не спрашивал.

«Понимаешь, тут вся разница в философии, – бодро рассказывает замерзающий контролер Дмитрий, пока я стою в очереди за аккредитацией. – В их клуб засунули кучу денег, теперь они каждый год играют в Лиге Чемпионов. Нам такое не нужно, у нас есть традиции, история. В этом вся разница».

Дым красно-белой радости

Заполненная и счастливая арена понимала, что в этой игре формируется настроение, с которым «Спартак» будет доигрывать сезон. Проиграть сейчас – значит готовиться к играм с «Ростовом» и ЦСКА уже без статуса главной сенсации сезона. Ну, и чемпионство с двумя поражениями от Питера кажется каким-то недоделанным.

Невнятное начало игры, робкие подходы к воротам – всего этого стоило ожидать, но болельщики не для такого делали аншлаг. Через десять минут на фанатском секторе громко взорвалась петарда. Настолько громко, что услышали футболисты – и «Спартак» побежал вперед, как будто ожидая новой команды болельщиков. К 20-й минуте она поступила: за воротами «Зенита» медленно разворачивался баннер с вечно жалующимся Луческу. Для завершения картины к этим воротам подобрался Промес и огибающим ударом забил первый гол.

Голубой сектор ушел в мрачный траур. А спартаковцы наоборот решили жечь и взрывать – еще больше петард, еще больше файеров. Горький запах русского футбола начал покрывать весь 40-тысячый стадион, а вслед за ним над полем образовывался серый фанатский туман.

В этом дыму спартаковской радости «Зенит» отчаянно пытался контролировать мяч. Вроде бы «Спартак» расслабился, и по всем канонам футбольной логики наступило время для опасных атак и попыток сравнять счет.

Однако это было не совсем так. «Зенит» сыпался, Лунев ругался, а «Спартак» подавал и подавал угловые. Юсупов бил слишком высоко, Промес бил чуть ниже и попал в крестовину. На этом тайм закончился, но было понятно, что до кульминации еще не дошло.

«Дзюба все подпортил», – жаловались после матча. Видимо, «Спартак» во втором тайме слишком прижался к воротам и поэтому упустил там Дзюбу, который сыграл в классическом стиле центрального нападающего – принял, обработал, развернулся, забил.

Гол «Зенита» зажег на гостевой трибуне, все еще погруженной в молчаливый траур, десять красных фонариков. Через пару минут даже получилось перекричать домашний стадион. Но ненадолго.

Мяч ушел в центр, а игра стала чередой отборов и противостояний. Данни против Глушакова, Попов против Данни, Маурисио против Попова. За десять минут до конца Krasava (то есть мяч) выскочил из мясорубки и попал к Промесу. Тот споткнулся, отбрыкнулся от защитника, улыбнулся зрителям – и выкатил голевую на Самедова.

Катарсис наступил.

Депутаты и футболисты

Выходя со стадиона, красная толпа уже не скандировала кричалки и не взрывала петарды. Изредка слышалось что-то вроде «да, вот это круто». Чаще думали о ближайшей игре с «Ростовом», хвалили Самедова, ругали Дзюбу. Ничего оригинального.

Но был и идеологический восторг. «К нам в Москву могут приезжать их чиновники, их депутаты, музыканты и вообще кто угодно, – рассказывал 20-летний парень своему другу и заодно всем остальным. – Но не их футболисты... Их футбол нам не нужен. Вперед, «Спартак»!

«Вперед, «Спартак»! – громко ответила красная толпа и потянулась в метро.

Лучшие фото с матча «Спартак» – «Зенит»

Зенит Спартак Самедов Александр Дзюба Артем Лунев Андрей Промес Квинси
Комментарии (29)
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ateist90
1492399327
Должен признать вчера ФК Пищевик был сильнее;) И если бы не игра Лунева все закончилось бы с более крупным счетом. На первый тайм Зенит вообще мертвый вышел. Чую не усидит румынский дедушка на своем посту.
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rumbinaddd
1492400176
неужели чемпионом станет, с 2001 ждали хотя могут еще обогнать
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Диктор
1492400416
Хорошая статья.
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sega77+
1492403965
сегодня спартак лучший
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vodomut
1492404149
Зенит провалил первый тайм и концовку второго,будь Спатак чють удачливей счёт мог быть больше.
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Ильгизар И
1492408556
Спартак чемпион
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nik55
1492410199
Спартак победой доказал--мы первые
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15112007
1492413030
Дзюба - красавец! Какой мяч забил!
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LIWER RW
1492413391
Буратино забило красивый гол, да и не забило тоже красиво.
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Muhametshin
1492414052
Вроде и охота порадоваться за Спартак давно не выигрывал чемпионат, д как то не получается и игра идёт и подбор футболистов хороший все что надо есть, д вот сам чемпионат уровнем упал и соперники мягко говоря не блещут, хотелось бы чтобы Спартак взял Чемпионство в борьбе, а в данным момент Спартак уровня Европы играет с командами которым как будто ничего не надо, желаю Спартаку Чемпионства и достойных соперников.
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