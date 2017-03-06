Зе Луиш, Кришито, Ари и другие супергерои 18-го тура РФПЛ

Герой – Доменико Кришито («Зенит»)



Честно говоря, выбирать лучшего игрока в ужасном по качеству матче ЦСКА – «Зенит» – это преступление перед футболом. Но мы заглянули в статистику и поняли, что звезду героя все же заслуживает итальянский защитник. Объясняется это просто – Кришито опередил всех остальных участников матча по: а) отборам (6); б) перехватам (5); в) выносам мяча (11), причем довольно ощутимо. Визуально же, ничего другого, кроме запоротых моментов Оланаре и Дзагоева, да удаления психанувшего Вернблума, в этой игре не было. Разве что на трибунах фанаты обоих клубов решили побеспредельничать.

ЦСКА довел беспроигрышную домашнюю серию до 14 матчей, но продлил безвыигрышную против «Зенита» до восьми игр, а Игорь Акинфеев повторил результат Льва Яшина. Ничья же состоялась в пользу конкурентов, как обычно и бывает в таких случаях.

«Самое страшное подтвердилось». Как Гончаренко изменил ЦСКА

Герой – Зе Луиш («Спартак»)

А днем позже был феерический матч на великолепной арене: старт второй части чемпионата был действительно дан на стадионе «Краснодара», где обе команды сыграли в красивый футбол. В первые 15 минут Фернандо здорово реализовал штрафной, но Таски залепил мяч в свои ворота, а во втором тайме команды подарили друг другу голы – спартаковцы здорово разыграли мяч после ошибки Гранквиста, и первый гол за «Спартак» забил Луис Адриано, а затем капитан «Краснодара» заработал пенальти, который, несмотря на свои прошлые промахи, четко реализовал Смолов.

А Зе Луиша мы выделяем за аж восемь выигранных верховых единоборств – давно не видели такой гигантской цифры в РФПЛ в отдельно взятом матче. Притом «Спартак» и «Краснодар» впервые в своих очных играх разошлись миром, но готовиться к следующим матчам будут с разным настроением: у красно-белых спокойная неделя до «Анжи», у «быков» же минус Смолов (и, возможно, Газинский) на матч с «Сельтой» – из-за травмы своего лидера «Краснодар» вообще доигрывал последние 10 минут вдесятером. Но выстоял, что команде в плюс.

Герой – Сердар Азмун («Ростов»)

Исход самого первого весеннего матча сезона был ясен еще до его начала. Против участника 1/8 финала Лиги Европы у развалившейся «Томи» не было ни единого шанса: команду покинули 18 человек, вместо них в составе пыталась дерзить одна лишь молодежь. Все кончилось печально – шестью пропущенными мячами, а впереди у Томска еще и игра с ЦСКА. Касаемо домашней встречи с «Ростовом», которая в итоге проходила в Ростове-на-Дону, игроки соперника «Томи» больше соревновались друг с другом – кто больше пользы принесет.

Победил Азмун, на его счету два гола и ассист, в тройку попали Калачев (три голевых паса) и Бухаров (дубль). Томичи же проиграли седьмой матч из восьми последних. Жалко молодых ребят. Совсем не таким должен быть старт взрослой карьеры.

«Ростов», «Терек» и другие худшие команды в истории чемпионата России

Герой – Роман Воробьев («Оренбург»)

В разборке между аутсайдерами крепко досталось тульскому «Арсеналу», который зимой обновил состав и в старте представил аж шестерых новичков, в том числе Комбарова и Габулова. Бывшему голкиперу сборной России, который десять лет назад помог обыграть Англию, теперь надлежит спасать туляков от вылета. Пока получается не очень.

Два ранних гола Георгиева и точный удар Воробьева во втором тайме – убили интригу уже к 50-й минуте. Притом российский полузащитник «Оренбурга» помимо своего гола еще и здорово помогал защите – он был лучшим на поле по отбору мяча и поэтому угодил в список героев. Оренбургский клуб набрал важные три очка, Тула же так и сидит в зоне вылета со своими шестью забитыми голами, а ее безвыигрышная гостевая серия достигает уже 14 матчей.

Герой – Эрик Бикфалви («Урал»)

Матч под громкой вывеской «уральское дерби» не собрал и пяти тысяч зрителей. Немудрено, что и его просмотр особого удовольствия не доставил, а единственный гол был забит при помощи рикошета. Между тем, в герои Бикфалви мы записали не только из-за этого мяча – он здорово помогал защите, совершив три удачных отбора (больше в матче только у Фидлера и Кулакова) и притом стал самым бьющим игроком матча (четыре удара).

Любопытно, что «Амкар» так и не побеждал в Екатеринбурге в своей российской истории, сыграв вничью три матча и проиграв четыре. Выездная статистика у пермяков в РФПЛ вообще навевает грусть – лишь одна победа в последних 16 играх. «Урал» же удерживает звание едва ли не самой «низовой» команды сезона – в его последних 11 домашних матчах лишь однажды было забито больше двух голов.

Герой – Ари («Локомотив»)

Матч «Локомотива» с «Крыльями Советов» тоже не назовешь сверхзрелищным, тем более что людей на нем присутствовало еще меньше – игра состоялась на нейтральном поле в Уфе, где собралась всего тысяча болельщиков. Все решил дубль новичка «Локомотива», который дважды оторвался от защитников и обеспечил то, зачем его брали – реализацию. Разницу почувствовали тут же – это уж точно не Шкулетич и Хенти. А под конец еще и Миранчук забил красивый гол.

От Самары же ничего внятного так и не дождались: Молло и Цаллагов команду покинули, Корниленко в заявке не было, Зуев излишне торопился, а Глеба очень редко видели с мячом. В итоге 0:3, и «Крылья Советов» уже в десятом матче подряд не могут выиграть у «Локомотива» (четыре ничьи и шесть поражений с 2011 года).

Герой – Александр Беленов («Уфа»)

Первый же матч в чемпионате в новой команде голкипер «Уфы» отыграл блестяще. Увезти три очка из Грозного – большое дело, иногда даже подвиг, а справиться с прессом и отразить незаслуженно поставленный пенальти – настоящее геройство. Беленов вытащил мяч после удара Балая и в дальнейшем не дал игрокам «Терека» ни единого шанса забить, а свой момент гости использовали с блеском – точный удар за 11 минут до конца нанес Игбун.

«Уфа» отыграла 12-й подряд «низовой» матч в гостях и догнала грозненцев в турнирной таблице. До зоны еврокубков вообще осталось одно очко, но стоп, уфимцы ведь еще и вышли в полуфинал Кубка России. Отличный сезон у клуба и блестящий старт Сергея Семака во главе «Уфы».

Герой – Максим Канунников («Рубин»)

В заключительном матче тура аплодировать можно было только клубу из Казани: «Рубин» победил «Анжи» благодаря нереализованному пенальти Кацаева, который вытащил Рыжиков, а также прекрасному голу Канунникова, пробившего в дальний угол из-за пределов штрафной. В остальное время было много борьбы, фолов, страданий на поле, немудрено, что и красную карточку болельщики тоже увидели – за 14 минут до конца с поля отправился арендованный махачкалинцами у «Ростова» Эзатолахи.

«Анжи» сумел забить лишь в одном матче из семи последних, «Рубин» же чуть подправил выездную статистику – из последних 11 игр на их счету теперь две победы. Любопытно, что с 2010 года клубы не играли между собой вничью. С того времени «Анжи» выиграл семь личных матчей, «Рубин» – шесть.

Почему мы ждем следующего тура:

Любую осечку «Спартака» или «Зенита» с удовольствием использует ЦСКА – команде Виктора Гончаренко играть с обескровленной «Томью», и никто в победе красно-синих вообще не сомневается. Питерцам придется непросто в Перми, где «Амкар» вообще не пропускал в нынешнем сезоне, а красно-белые примут дома упрямый «Анжи» Александра Григоряна, который уже обыгрывал «Спартак» с хабаровским СКА. Отличным должен выйти матч и «Локомотива» с «Краснодаром», правда, состоится он не в выходные, а в следующий понедельник.

Символическая сборная 18-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 18-го тура:

«Томь» – «Ростов» – 0:6

«Оренбург» – «Арсенал» – 3:0

ЦСКА – «Зенит» – 0:0

«Урал» – «Амкар» – 1:0

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:3

«Краснодар» – «Спартак» – 2:2

«Терек» – «Уфа» – 0:1

«Анжи» – «Рубин» – 0:1

Расписание 19-го тура:

10 марта (пятница): «Арсенал» – «Урал»

11 марта (суббота): «Уфа» – «Крылья Советов», ЦСКА – «Томь», «Рубин» – «Оренбург»

12 марта (воскресенье): «Амкар» – «Зенит», «Спартак» – «Анжи», «Ростов» – «Терек»

13 марта (понедельник): «Локомотив» – «Краснодар»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 19-й тур дисквалифицированы: Вернблум (ЦСКА), Зайцев («Амкар»), Сысуев («Уфа»), Эзатолахи («Анжи»).

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