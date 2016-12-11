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  • С «Челси» могут снять очки в АПЛ. Дзагоева ждут в «Эвертоне». Дайджест событий дня

С «Челси» могут снять очки в АПЛ. Дзагоева ждут в «Эвертоне». Дайджест событий дня

«Челси» грозит снятие очков за драку в игре с «Ман Сити»

Лондонский «Челси» может подвергнуться серьезному наказанию. Причина – в конфликте, произошедшем в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:1). Игроки «Челси» уже были оштрафованы четыре раза за нарушение правил FA из-за плохого поведения в течение последних 19 месяцев, поэтому с команды могут снять баллы в турнирной таблице АПЛ. Впрочем, вряд ли санкции будут настолько суровы.

ЦСКА может продать Дзагоева зимой

В начале следующего года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может перейти в «Эвертон». Сообщается, что менеджеры английского клуба уже встретились с представителями футболиста. При этом сам Дзагоев является главной трансферной целью «Эвертона» зимой. Напомним, в нынешнем сезоне на счету «армейца» два гола и три результативные передачи в 12 матчах.

«Зенит» удовлетворен работой Луческу и будет усиливаться

Работа главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу в первой части сезона РФПЛ удовлетворила главу «Газпрома» Алексея Миллера. Встреча между ними прошла 9 декабря, и в ходе нее Миллер сообщил, что клуб собирается усиливаться как минимум двумя игроками во время зимнего трансферного окна. На данный момент «Зенит» идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

«Спартаку» выделят сразу 25 миллионов евро на усиление зимой

Московский «Спартак» может потратить примерно 25 миллионов евро на покупку новых футболистов в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось о возможных приобретениях красно-белыми полузащитника Александра Самедова и нападающего Симоне Дзадзы. Какие еще трансферы могут быть оформлены – пока не сообщается.

5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»

Ахмедов может уехать в Китай

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов близок к смене клуба: зимой он может стать футболистом китайской команды «Шаньдун Лунен», за которую выступает Грациано Пелле. Сегодня и завтра 29-летний хавбек проведет переговоры о своем будущем в Пекине. Руководство «Краснодара» готово расстаться с Ахмедовым и может заработать на трансфере солидные деньги.

Игроки «Томи» станут свободными агентами

Из-за финансовых проблем руководство «Томи» предложило игрокам основного состава стать свободными агентами. Арендованные футболисты будут возвращены в клуб. Сниматься с чемпионата команда не планирует, скорее, за «Томь» будут играть молодые футболисты. На данный момент томичи занимают последнее место в турнирной таблице РФПЛ.

Рейтинг: альтернативная таблица чемпионата России

«Боруссия» не хочет комментировать интерес к Смолову

Пресс-секретарь дортмундской «Боруссии» Саша Флигге ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Напомним, ранее сообщалось, что российский форвард станет игроком «шмелей» ближайшим летом. «Это только слухи. А мы слухи никогда не комментируем», – отметил Флигге. Тем не менее, сам форвард недавно заявил об интересе к нему со стороны одного из клубов Бундеслиги.

Кутепов, Смолов и еще 9 самых крутых игроков первой части сезона РФПЛ

«Рубин» и «Локомотив» замышляют новый обмен футболистами

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, как и сообщалось ранее, может стать футболистом «Рубина». Однако теперь уже в обмен не на Оздоева и Билялетдинова, а на защитника Соломона Кверквелию, в котором также заинтересован тульский «Арсенал». Напомним, что Миранчук не может договориться с руководством «Локомотива» о продлении контракта. Игрок близок к уходу из команды.

Мхитарян забил победный гол, «Челси» укрепил лидерство, «Ювентус» выиграл дерби

В Европе прошли очередные матчи национальных чемпионатов. Во встрече 16-го тура Серии А «Ювентус» в гостях одолел со счетом 3:1 «Торино» – дублем отметился Гонсало Игуаин, еще один гол на счету Пьянича, а у проигравших забил Белотти.

В игре 15-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле с минимальным счетом выиграл у «Вест Бромвича». Для победы хватило точного удара Диего Косты на 76-й минуте. Еще в одном матче «Манчестер Юнайтед» победил дома «Тоттенхэм» с таким же счетом – 1:0 благодаря голу Генриха Мхитаряна. А «Ливерпуль» на «Энфилде» не сумел обыграть «Вест Хэм» – 2:2: у хозяев отличились Лаллана и Ориги, у гостей – Пайет и Антонио.

«Ливерпуль» и «Вест Хэм» устроили голевую перестрелку. Мхитарян принес победу «МЮ» (ВИДЕО)

Дубль Игуаина решил судьбу туринского дерби. «Наполи» забил 5 голов в Кальяри (ВИДЕО)

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Ювентус Торино Челси Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Вест Бромвич Локомотив Рубин Боруссия Д Краснодар Томь Спартак Зенит ЦСКА Смолов Федор Дзагоев Алан Кверквелия Соломон Ахмедов Одил Миранчук Алексей Луческу Мирча
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life85
1481486656
Не удивлюсь если Томь с молодёжью будет играть лучше чем с основой ...
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TUMS
1481495391
Видимо у ЦСКА совсем дела плохи. Кто играть то будет?
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Kugal
1481523944
Дзагоева? Может кто, новый уже в планах?
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