Расчищающие снег игроки «Луча», скандалы в Тюмени и Саранске, а также стандарты «Енисея». Чем запомнится 20-й тур ФНЛ

«Вон, видите, наши тренеры расчищают поле!» Как болельщики и футболисты «Луч-Энергии» вместе убирали снег

«Уважаемые болельщики! Мы просим вас помочь ФК «Луч-Энергия» с расчисткой трибун и стадиона от выпавшего снега. Начало работ в 11:00!» – гласило объявление на сайте клуба. В ночь перед матчем с «Кубанью» на Владивосток обрушилась страшная метель. Под снежными завалами остались десятки машин, а пронизывающий северный ветер всячески мешал коммунальным службам бороться со стихией.

Матч решено было перенести на 3 часа. Для борьбы с сугробами на футбольном газоне вышли всем миром. «Вон, видите, поляну расчищает наш тренерский штаб», – показал в сторону коллег помощник Евгений Попов. Болельщики с наполненными снегом лопатами шли к специальным пакетам, с которыми стояли игроки и тренеры. К делу подключились даже фанаты «Кубани»! «Нас с «Лучом» связывают приятельские отношения, поэтому помогаем с удовольствием», – заявил болельщик краснодарской команды.

Как только поле было приведено в годное состояние, откликнувшимся болельщикам «Луча» были подарены бесплатные абонементы. Через несколько часов на поле вышли игроки. Несмотря на работы по уборке снега, футболисты весь матч отбегали в бодром темпе. «Мы контролировали ход матча на протяжении всех 90 минут. Тем досаднее, что проиграли. «Луч-Энергия» здорово использовала свою сильную сторону», – заявил после игры новый главный тренер «Кубани» Николай Южанин.

Сильная сторона владивостокцев – стандартные положения. За счет них «Луч» едва не отобрал гостевые очки у «Динамо» и одержал сенсационную победу над «Тосно». Краснодарцев удалось сломить благодаря фланговым подачам со штрафных. На 40-й минуте защитник “Кубани» Георгий Зотов срезал мяч в свои ворота, а через 11 минут раззабивавшийся форвард Иван Столбовой, казалось, приговорил гостей к поражению – 2:0! После этого в игру вступил Николай Южанин.

«Мне пришлось сделать перестановки, направленные на усиление атаки. В итоге мы значительно усилили давление на ворота «Луча», что говорит о качестве наших замен», – похвалил себя и свой тренерский штаб Южанин. Усилиями Олега Алейника краснодарцы отквитали один гол. Мяч в воротах Ильи Гаврилова побывал и во второй раз, но в дело вмешался арбитр. «Нам непонятна ситуация с нашим отмененным голом!» – заявил тренер «Кубани».

Минимальная победа «Луча» – 2:1 наконец-то возносит приморцев в верхнюю часть таблицы! От бесед о возможном выходе в зону «стыков» воздержимся. Еще пару туров назад борьбу за самые высокие места прочили «Тамбову». Как итог – домашняя ничья с «Нефтехимиком» и поражение от «Химок» в этом туре.

«Юра, запри их на базе!» «Динамо» опять пропускает со стандартов

«Юра, запри их на базе!» – хриплым звучным голосом обращался мужчина к главному тренеру «Динамо». Только что его команда пропустила очередной гол со стандарта. Себастьян Хольмен показывает в сторону грубо ошибшегося Маркелова. В это же время Антон Шунин от досады пинает мяч и «фирменно» разводит руками. «Динамовцы много пропускают со стандартов. Мы наглядно показали ребятам, где у «Динамо» слабое место, и я рад, что они прислушались», – слова Андрея Тихонова звучали как издевательство.

«Динамо» снова сыграло сверхрезультативно. Лучший матч в сезоне провел отметившийся дублем Иван Темников. Вновь неподражаем был Кирилл Панченко. И вновь «Динамо» не смогло добиться победы на «Арене Химки». За неумение играть при подаче угловых бело-голубых дважды наказал... защитник «Енисея» Илья Гультяев – 2:2!

«Двух голов для победы нам уже не хватает. Подумаю над тем, чтобы в оставшихся матчах сыграть по новой схеме 2-0-8. Несмотря на явные проблемы при стандартах, я на 99% уверен, что мы решим задачу выхода в РФПЛ», – наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев настроен более чем оптимистично. Вот только отрыв от занимающего «стыковую» позицию «Факела» тает на глазах!

«За твое здоровье!» Как ящик алкоголя помог «Тосно» разгромить «Сибирь»

На хвост бело-голубым вновь присел «Тосно». Если динамовцы набирают очки все натужнее, то ленинградцы буквально на глазах обретают мощь и непробиваемую уверенность в себе. Тосненцы позволили себе отметить день рождения Раде Дугалича прямо в день матча! «Перед игрой с «Сибирью» сели, выпили за здоровье Дугалича ящик шампанского и вышли на поле», – заявил тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов.

Алкоголь придал хозяевам кураж. Если в первом тайме в их действиях хватало брака, то во второй 45-минутке от новосибирцев не осталось и следа. Наиболее ободряюще спирт подействовал на Сергея Сухарева: левый защитник «Тосно» отметился двумя голевыми навесами. Замыкали же навесы Палиенко, Чиркин и Галиулин – 3:0!

Сплоченный коллектив и местные традиции явно пришлись по душе Артему Милевскому. Нападающий начинает обретать былые кондиции и вскоре должен забить свой первый гол в ФНЛ. Пока же экс-форвард киевского «Динамо» отмечается результативными действиями в бутиках и твиттере. «Договорились с Парфеновым выйти в Премьер-Лигу. Люблю свою команду!» – так звучит один из последних твитов Милевского.

Похороны и покойник. Алексей Матюнин – черная метка «Тюмени»

В Тюмени бьют тревогу: любимая команда не побеждает в родных стенах второй матч подряд! «Есть один выход – тренироваться играть в футбол вдесятером. Это в ПФЛ можно «отпинаться». В ФНЛ же лишний игрок – большое преимущество. Я не понимаю, почему у нас удалили игрока!» – сдержанный обычно наставник «Тюмени» Александр Ивченко был приведен в ярость.

«Балтика» – худший клуб ФНЛ на данный момент, но это не помешало им создать несколько острейших моментов в дебюте. Павел Соломатин оказался перед пустыми воротами: увы, близость гола испугала экс-форварда «Динамо». Зато хавбек Кирилл Марущак, замыкая подачу с левого фланга, был более хладнокровен.

Ситуацию кардинально поменяло включение в игру Хасана Мамтова. Гол Марущака разозлил лучшего голеадора прошлого сезона, который не медля сделал дубль – 2:1! Но не успела «Тюмень» приняться сохранять счет, как грянул гром. «Есть такое выражение: «хотят на похоронах быть главнее покойника». Москвич Алексей Матюнин оставил нас вдевятером в Саранске и необоснованно удалил Локтионова сегодня», – обрушился с критикой на судей Александр Ивченко.

До победы его команду отделяли две минуты. «Балтика» почти всем составом прибежала на подачу углового, и тактика навала сработала. Вышедший на замену защитник Владимир Пономарев спас для калининградцев столь ценную ничью – 2:2!

«Игнатович сломал нам игру». Как «Мордовия» мучилась вдевятером

Еще один судейский скандал случился в Саранске. Петербуржец Василий Казарцев склонен поддаваться эмоциям. В недавней встрече между «Спартаком-2» и «Соколом» арбитр за один тайм поставил два пенальти. Теперь же Казарцев принялся размахивать карточкой красного цвета.

Пока составы команд были равными, «Мордовия» владела небольшим преимуществом и открыла счет. Прострел с левого фланга замкнул никем не прикрытый Александр Алхазов – 1:0. Саранская идиллия длилась ровно 10 минут, пока хозяева не остались вдевятером. «Я не склонен обвинять арбитра в поражении. В первом случае непонятно, зачем Евгений Осипов полетел на всех порах на соперника. Ну и Паша Игнатович сломал нам игру. Ответил, проявил несдержанность», – констатировал наставник «Мордовии» Дмитрий Черышев.

По окончании матча Игнатович извинился перед партнерами. Но тем от этого было не легче. Хозяева продержались вдевятером чуть меньше часа, после чего голы посыпались, как снег во Владивостоке. Забил даже загадочный японец Иппэй Синодзука, установивший окончательный счет – 1:4 в пользу «Спартака-2».

Результаты матчей 20-го тура ФНЛ:

«СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» – 1:0

«Луч-Энергия» – «Кубань» – 2:1

«Тамбов» – «Химки» – 0:1

«Тосно» – «Сибирь» – 3:0

«Мордовия» – «Спартак-2» – 1:4

«Спартак» Нч – «Факел» – 1:2

«Сокол» – «Волгарь» – 0:0

«Тюмень» – «Балтика» – 2:2

«Динамо» – «Енисей» – 2:2

«Зенит-2» – «Шинник» – 1:1

Цифры:

1 поражение в последних десяти матчах потерпела «Луч-Энергия». Это позволило приморцам взобраться на девятое место.

2 гола в последних девяти домашних матчах забил «Тамбов». Это абсолютно худший домашний результат в ФНЛ!

5 поражений в этом сезоне потерпел находящийся в зоне вылета «Сокол». Лучше показатели только у лидирующей тройки ФНЛ.

6 красных карточек показали арбитры в минувшем туре!

6 голов в этом сезоне забил лучший защитник прошлогодней ФНЛ Иван Темников.

11 голов из семнадцати «Динамо» пропустило после розыгрыша стандартных положений.

26 голов было забито в минувшем туре ФНЛ! Это один из лучших результатов текущего сезона.