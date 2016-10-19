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    • Абонент недоступен. Мобильные телефоны запрещают даже в четвертой лиге Англии

    Абонент недоступен. Мобильные телефоны запрещают даже в четвертой лиге Англии


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    Голосов: 1
    19.10.2016 14:30
    Главный тренер клуба «Мэнсфилд», выступающего в английской лиге 2, наложил запрет на использование мобильных телефонов. Дела у команды идут стабильно неплохо, но такие санкции все равно необходимы. Почему?

    Желто-синий «Мэнсфилд Таун», знакомый болельщикам в основном по игре в футбольный менеджер, никогда не прыгал высоко – клуб балансирует между четвертым и пятым по счету дивизионами Англии. Сейчас «Мэнсфилд» идет 11-м, но до зоны плей-офф команду отделяет всего одно очко, а вылетать она вроде как совсем не собирается.

    Тем не менее тренер Адам Мюррэй запретил игрокам использовать телефоны в расположении клуба. «Меня бесит, что люди так много времени тратят на мобильники, – заявил коуч в интервью BBC Radio Nottingham. – Они же вообще не разговаривают друг с другом. И это общая проблема. Мы все заблудились в этом мире высоких технологий и забыли о главных человеческих ценностях. Но теперь они будут общаться больше».

    Ранее по этой же причине в раздевалке «Манчестер Сити» отключил Интернет Хосеп Гвардиола. «Мы отрезаны от мира», – с ужасом тогда сообщил всем защитник Сабалета. Так что теперь полузащитник «Мэнсфилда» Митч Роуз никак не сможет позвонить знаменитому брату, играющему за «Тоттенхэм», с клубной базы или раздевалки. Даже в маленьких клубах Англии все очень серьезно.

    Отключить wi-fi, пообещать пиццу и другие способы заставить команду играть

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии (1)
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    mihail1980
    1476891557
    врба в анжи тоже запретил
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