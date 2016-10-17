«Черный кот на «Энфилде» продержался дольше Джеррарда». Что окружало матч «Ливерпуль» – «МЮ»

Центральный матч 8-го тура АПЛ прошел в Ливерпуле – команда Юргена Клоппа принимала «МЮ» с Жозе Моуринью. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях игры и реакции на них.

Перед матчем по «Энфилду» побегал симпатичный черный котик.

Пока фанаты томились перед стадионом.

При этом котик продержался на поле дольше Джеррарда в прошлогоднем матче.

twit text — SPORF (@Sporf) 17 октября 2016 г.

Составы команд на матч:

Такие у этих парней оценки за сезон от Whoscored:

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Что бы там Моуринью ни говорил перед матчем – поздороваться с коллегой всегда важно.

Говорят, мяч после удара Ибрагимовича со штрафного поймали в космосе.

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А Руни все грустит на скамейке запасных.

А что футбол? Роман Гутцайт передал атмосферу:

twit text — Роман Гутцайт (@guttsait) 17 октября 2016 г.

0:0 после первого тайма. Шутки есть, а голов нет.

В общем, у матча пока вот такое настроение. Хоть во втором тайме стало чуть повеселее.

В общем, мы смеемся над теми, кто считает, что это лучше, чем «Эль-Класико». Ну, правда.

Юрий Розанов предвкушает концовочку. Посмотрим.

twit text — Розанов Юрий (@RozanovYury) 17 октября 2016 г.

Сэйв Давида Де Хеа был, конечно, шикарен.

twit text — ZhuraWell (@TimZhur) 17 октября 2016 г.

Говорят, команды стали играть вдесятером: у одних на замену вышел Руни, у других – Морено. Ну, не сказать, что ушедшие Рэшфорд и Милнер отбожили весь матч.

twit text — Footy Humour (@FootyHumour) 17 октября 2016 г.

В общем, голов так и не случилось. Если вы не смотрели, то вряд ли что-то потеряли. Если смотрели и понравилось, остается за вас порадоваться.

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И все же лучшим игроком матча был вот этот красавчик: