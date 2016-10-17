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    • «Черный кот на «Энфилде» продержался дольше Джеррарда». Что окружало матч «Ливерпуль» – «МЮ»

    «Черный кот на «Энфилде» продержался дольше Джеррарда». Что окружало матч «Ливерпуль» – «МЮ»


    5
    Голосов: 3
    17.10.2016 22:45
    Центральный матч 8-го тура АПЛ прошел в Ливерпуле – команда Юргена Клоппа принимала «МЮ» с Жозе Моуринью. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях игры и реакции на них.

    Перед матчем по «Энфилду» побегал симпатичный черный котик.

    Пока фанаты томились перед стадионом.

    При этом котик продержался на поле дольше Джеррарда в прошлогоднем матче.

    Составы команд на матч:

    Такие у этих парней оценки за сезон от Whoscored:

    Даниэл Старридж проводит 100-й матч за «Ливерпуль»!

    Что бы там Моуринью ни говорил перед матчем – поздороваться с коллегой всегда важно.

    Говорят, мяч после удара Ибрагимовича со штрафного поймали в космосе.

    ,

    А Руни все грустит на скамейке запасных.

    А что футбол? Роман Гутцайт передал атмосферу:

    0:0 после первого тайма. Шутки есть, а голов нет.

    В общем, у матча пока вот такое настроение. Хоть во втором тайме стало чуть повеселее.

    В общем, мы смеемся над теми, кто считает, что это лучше, чем «Эль-Класико». Ну, правда.

    Юрий Розанов предвкушает концовочку. Посмотрим.

    Сэйв Давида Де Хеа был, конечно, шикарен.

    Говорят, команды стали играть вдесятером: у одних на замену вышел Руни, у других – Морено. Ну, не сказать, что ушедшие Рэшфорд и Милнер отбожили весь матч.

    В общем, голов так и не случилось. Если вы не смотрели, то вряд ли что-то потеряли. Если смотрели и понравилось, остается за вас порадоваться.

    И все же лучшим игроком матча был вот этот красавчик:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (5)
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    mango
    1476738581
    Отлично
    Ответить
    Strig
    1476765568
    Котофеич...
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    Kugal
    1476766564
    котэ везде почет...
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    XaXatyn
    1476769154
    Кот отлично себя показал )
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    D'achkov
    1476883664
    мю лучше играли
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