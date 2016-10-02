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    • Сенсация дня. «Сельта» выиграла у «Барселоны» с хоккейным счетом 4:3 (ВИДЕО)

    Сенсация дня. «Сельта» выиграла у «Барселоны» с хоккейным счетом 4:3 (ВИДЕО)


    4
    Голосов: 2
    02.10.2016 22:30
    Вечер неожиданных результатов продолжается. «Сельта» в первом тайме забила три мяча в ворота грозной «Барселоны». Во второй половине каталонцы ответили своими тремя голами, но в концовке пропустили еще. «Бомбардир» рассказывает о событиях этой встречи.

    Неужели для «Барселоны» так важен Месси? Аргентинец не попал в заявку на матч с «Сельтой» из-за травмы паха. В основном составе его заменил Рафинья, но от этого почему-то посыпалась вся команда.

    Высоким прессингом «Сельта» с первых минут стала накрывать выход «Барсы» из обороны. Один из розыгрышей мяча закончился перехватом, который воплотил в гол Систо. Уже через десяток минут в воротах каталонцев побывали еще два мяча. Сначала Аспас, который умеет забивать только в Испании, отлично сыграл в контратаке. Затем «Сельте» помог Матье, отметившийся автоголом.

    Один гол Жерар Пике в начале второго тайма все-таки отыграл. Голевую передачу, кстати, сделал вышедший на замену Иньеста. Тренерские ходы Энрике начали работать. Через пять минут с пенальти отличился Неймар. Но затем четвертый мяч в ворота тер Штегена отправил Пабло Эрнандес! Забегая вперед, он же оказался и победным.

    «Барселона» не сдавалась до последнего и забила еще. Дубль оформил Пике. На большее гостям уже не хватило времени и сил. «Барселона» без Месси уступила «Сельте», упустив возможность возглавить турнирную таблицу Примеры.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии (16)
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    BAIv
    1475437040
    Барселона с физруком в овне.... пока его не снимут будет им ППЦ
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    ttter
    1475437264
    Очередной матч гения ротации)))Я не могу понять этого человека
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    Azat Hatamow
    1475441604
    Pique герой матча
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    семенчик
    1475444102
    После ничьи Реала и порожения Спартака, приятная новость!!!!
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    Romario Cortez
    1475445663
    ахаха)))они и в том году проиграли ей)))
    Ответить
    alexis02lion
    1475478803
    Да какая сенсация. Ротация она всегда даёт плоды. Был Алавес, сейчас Сельта. Сельта которая явно сильнее тех дебютантов и заслуженно победила. В примере нет слабых команд, так что это не первый и по ходу не последний случай в этом сезоне.
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    Dgad
    1475479644
    Тер Штеген начудил,)
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    Vladarg
    1475483108
    с такой игрой в обороне и отсутствием толкового созидания в атаке Барселоне ничего не светит.совсем.
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    Аристократ Олжик
    1475494970
    Сельта - гроза Быдалоны!!!
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    mihail1980
    1475509345
    иньесты подарок сделали на 600 матч
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