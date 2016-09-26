Самый страшный фол выходных. Как защитник едва не снес голову сопернику

В Бразилии кто-то явно спутал футбол с карате. Пострадавшему еще повезло вовремя оклематься и даже доиграть матч, который продолжился уже без участия каратиста.

Инцидент произошел в очередном туре бразильской Серии В во время матча «КРБ» – «Баия». Гости быстро повели в счете, а в конце первого тайма их игрок чуть не лишился головы после жуткого приема защитника хозяев Флавио Боавентуры, который не успел или не захотел убирать ногу, выбивая мяч.

Hernane Brocador morreu mas passa bem pic.twitter.com/Z0ABKVxOee — Diego Leonel (@TheDiegoLeonel) 24 сентября 2016 г.

В итоге – красная карточка, и «КРБ» доигрывал матч вдесятером, а на 68-й минуте еще и получил второй гол. Интересно, что хозяева даже находясь в меньшинстве все равно избежали поражения благодаря дублю Зе Карлуша в последние 10 минут.