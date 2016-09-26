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    Самый страшный фол выходных. Как защитник едва не снес голову сопернику


    3
    Голосов: 2
    26.09.2016 17:40
    В Бразилии кто-то явно спутал футбол с карате. Пострадавшему еще повезло вовремя оклематься и даже доиграть матч, который продолжился уже без участия каратиста.

    Инцидент произошел в очередном туре бразильской Серии В во время матча «КРБ» – «Баия». Гости быстро повели в счете, а в конце первого тайма их игрок чуть не лишился головы после жуткого приема защитника хозяев Флавио Боавентуры, который не успел или не захотел убирать ногу, выбивая мяч.

    В итоге – красная карточка, и «КРБ» доигрывал матч вдесятером, а на 68-й минуте еще и получил второй гол. Интересно, что хозяева даже находясь в меньшинстве все равно избежали поражения благодаря дублю Зе Карлуша в последние 10 минут.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: minutoesportes.cadaminuto.com.br
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 27 сентября 2016, 13:31

      Ну всё ясно - красно-белые они везде такие...))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 26 сентября 2016, 19:18

      Дурной

      1
      Ответить
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