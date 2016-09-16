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    Поступок месяца: руководство «Боруссии» написало объяснительные работодателям своих фанатов


    5
    Голосов: 4
    16.09.2016 19:30
    Болельщикам менхенгладбахского клуба пришлось гостить лишний день в Манчестере, чтобы попасть на матч ЛЧ, который был перенесен из-за ливня. И тут в голову спортивному директору «Боруссии» пришла отличная идея.

    Спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль написал письмо, которое было адресовано 300 работодателям тех фанатов, которые приехали поддержать клуб в Англию и вынуждены были задержаться на день из-за перенесенного матча против «Манчестер Сити». В письме как раз объясняется причина, по которой некоторые работники не смогли вернуться вовремя на свои рабочие места.

    «К сожалению, ваш сотрудник не сможет попасть на работу в четверг, так как сейчас он находится в Манчестере, выполняя важный долг – он поддерживает «Боруссию» в Лиге чемпионов. Благодарим за то, что вы простите его за опоздание. Сожалеем, что это может сказаться на работе вашей компании, но вместе с этим надеемся на понимание», – говорится в письме.

    Все-таки куда проще пережить жестокое поражение 0:4 от «Манчестер Сити» при таком отношении со стороны любимого клуба.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com/IanCheeseman
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 22 сентября 2016, 11:25

      Красавцы, вот что делает немецкая дисциплина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 сентября 2016, 13:48

      Лучший поступок года!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      sciline10 16 сентября 2016, 23:50

      а у кого будут всё-таки проблемы с начальством, то тут Широков бы таким фанам сказал где надо сидеть в таком случае)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 16 сентября 2016, 21:27

      Красава!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 сентября 2016, 21:27

      Мощно)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 16 сентября 2016, 20:25

      Поступок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      headvk 16 сентября 2016, 19:57

      Респект!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 сентября 2016, 19:36

      Поступок!

      3
      Ответить
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