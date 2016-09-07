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    Видео дня. Как Неймар стал символом для Бразилии


    5
    Голосов: 3
    07.09.2016 16:40
    Выиграв для Бразилии Олимпийские игры, Неймар наслаждается любовью окружающих. Иногда сильные чувства приходится сдерживать охране.

    Первое «золото» Олимпиады сборная Бразилии выиграла совсем недавно, и в стране до сих пор пылает страсть благодарности. Больше всего, конечно, достается Неймару — капитану и символу нынешней бразильской команды. На недавней тренировке в Манаусе к звезде «Барселоны» прорвались сразу несколько болельщиков, которые всего лишь хотели обнять кумира. Неймара в итоге повалили на газон, но он улыбался и показывал охранникам, что беспокоиться не о чем.

    Победа на чемпионате мира-2018 может обернуться для него куда более крепкими объятиями.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Sun
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 8 сентября 2016, 21:21

      а что будет,если он ЧМ возьмёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 8 сентября 2016, 14:38

      как у нас в Кубани Концедалов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 7 сентября 2016, 17:05

      Для бразильцев он второй исус

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 > MEHROJ ЗЕНИТ 8 сентября 2016, 11:33

      третий. вторым был Пеле

      1
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