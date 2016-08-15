«Барселона» обыграла «Севилью» в первом матче за Суперкубок Испании. Ключевые моменты (ВИДЕО)

Двухматчевое противостояние за Суперкубок Испании стартовало. В первой встрече «Барселона» оказалась сильнее «Севильи» (2:0). «Бомбардир» показывает главные события этого сражения.

Вышедший на замену Мунир увеличивает преимущество номинальных гостей.

Луис Суарес открывает счет в матче. Денис и Арда ему помогли. Отличная атака в лучших традициях «Барселоны»!

Не использует один из нескольких голевых шансов Луис Суарес. Самым опасным игроком пока выглядит уругваец.