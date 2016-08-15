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    «Барселона» обыграла «Севилью» в первом матче за Суперкубок Испании. Ключевые моменты (ВИДЕО)


    3.3
    Голосов: 4
    15.08.2016 00:35
    Двухматчевое противостояние за Суперкубок Испании стартовало. В первой встрече «Барселона» оказалась сильнее «Севильи» (2:0). «Бомбардир» показывает главные события этого сражения.

    Вышедший на замену Мунир увеличивает преимущество номинальных гостей.

    Луис Суарес открывает счет в матче. Денис и Арда ему помогли. Отличная атака в лучших традициях «Барселоны»!

    Не использует один из нескольких голевых шансов Луис Суарес. Самым опасным игроком пока выглядит уругваец.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Барселона»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +42

      Дима97 15 августа 2016, 21:09

      Ждем второго матча!
      Барса вперед!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 15 августа 2016, 16:21

      Посмотрим, что будет во втором матче.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 15 августа 2016, 07:28

      Барса есть Барса

      0
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    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 15 августа 2016, 07:25

      Месси похож на придурка, пора бы перестать уйней маяться

      -1
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