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    «Бавария» выиграла Суперкубок Германии. Ключевые моменты (ВИДЕО)


    3.5
    Голосов: 2
    14.08.2016 22:55
    «Боруссия» и «Бавария» играли за первый трофей немецкого сезона. Победу одержали подопечные Карло Анчелотти (2:0). «Бомбардир» показывает видео главных событий прошедшего противостояния.

    Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок Германии!

    Томас Мюллер увеличивает преимущество «Баварии». Похоже, это уже приговор. Гандикап в два мяча будет тяжело отыграть.

    Артуро Видаль открывает счет на 58-й минуте. Владела «Боруссия» инициативой, но не сумела забить. Видаль же дважды за одну атаку пробил по воротам и забил, получив вознаграждение за свою настырность.

    Бюрки не позволяет сопернику отличиться.

    Классное спасение Нойера из первого тайма.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт Бундеслиги
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      Нон Стоп 15 августа 2016, 00:26

      Ага,да,... Мразь Хумельц.... и Два ноль.... Спасибо от фанов Боруссии...будем век его помнить... Мразь хумельц!!!!

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