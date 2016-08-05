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    Защитник «Борнмута» расколошматил ноутбук после поражения в Football Manager


    4.3
    Голосов: 3
    05.08.2016 17:00
    В общем, Стив Кук сделал то, что нам с вами тоже хотелось сотворить не один раз. Подробнее – в материале «Бомбардира».

    Сколько ж этих историй могут поведать любители Championship/Football Manager и других футбольных менеджеров. Нанесли в финале Евро 30 ударов, но проиграли сопернику в серии пенальти, вели 3:1 в финале еврокубка минут за 10 до конца, но умудрились проиграть 3:4, судья удалил в важнейшем матче аж троих ваших футболистов и так далее.

    Что уж говорить, если даже у профессиональных спортсменов, захотевших поразвлекаться, нервы тоже не выдерживают. 25-летний защитник «Борнмута» Стив Кук за пропущенный на последней минуте гол в Football Manager отомстил экрану ноутбука. Месть удалась, но теперь компьютеру пора в ремонт, за который самому Куку и придется платить.

    Тут же вспомнилась история, произошедшая несколько лет назад в АПЛ, когда Ромелу Лукаку расколотил джойстик, проиграв Кевину Миральясу матч в FIFA 14. Забавно, что тогда EA Sports прислала Лукаку новый контроллер. Может и Стив Кук дождется какого-нибудь подарка от Sports Interactive?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: cityam.com
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +663

      88serega88 6 августа 2016, 10:56

      )))) в менеджере бывают моменты когда хочется просто даже кого нибудь убить))))))

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 5 августа 2016, 18:34

      "Малыш, я куплю тебе тысячу люстр " (с) Карлсон

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 5 августа 2016, 18:33

      интересно он снова будет играть в этот менеджер?)

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 августа 2016, 18:24

      Нормуль статья, уж лучше вот такие писать, когда нет новостей, чем горячею желтизну подхватывать.

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