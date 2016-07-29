«Бейтесь за «Факел». Фанаты в Воронеже перепели хит Евро-2016

Чемпионат Европы уже давно завершился, но даже во время клубного сезона мы продолжаем о нем вспоминать. Фанаты «Факела», например, переделали самую известную песню Евро на собственный мотив. «Бомбардир» показывает, что из этого получилось.

Нападающему Уиллу Григгу повезло. В честь него болельщики сочинили целую песню. Сначала фанаты «Норвича» распевали ее на английских стадионах, затем порыв подхватили фанаты сборной Северной Ирландии. Григг на Евро результативными действиями не отметился, но песня вызвала большой ажиотаж. Воронежские болельщики взяли за основу ее мотив и пытаются мотивировать футболистов любимой команды. «Не можем играть – будем пить». Пародия на «Ленинград» с участием «Кокорина» и «Мамаева»