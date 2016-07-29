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    «Бейтесь за «Факел». Фанаты в Воронеже перепели хит Евро-2016


    5
    Голосов: 4
    29.07.2016 14:55
    Чемпионат Европы уже давно завершился, но даже во время клубного сезона мы продолжаем о нем вспоминать. Фанаты «Факела», например, переделали самую известную песню Евро на собственный мотив. «Бомбардир» показывает, что из этого получилось.

    Нападающему Уиллу Григгу повезло. В честь него болельщики сочинили целую песню. Сначала фанаты «Норвича» распевали ее на английских стадионах, затем порыв подхватили фанаты сборной Северной Ирландии. Григг на Евро результативными действиями не отметился, но песня вызвала большой ажиотаж. Воронежские болельщики взяли за основу ее мотив и пытаются мотивировать футболистов любимой команды.

    «Не можем играть – будем пить». Пародия на «Ленинград» с участием «Кокорина» и «Мамаева»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Факел»
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      Moscow Red-Blue 23 августа 2016, 14:34

      Не знаю почему, но всегда от любых кричалок у меня мурашки по коже ! Классно вообще !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      M@SiK 17 августа 2016, 20:49

      Класс))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 августа 2016, 15:05

      в премьерку!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      fcsm rw 29 июля 2016, 16:37

      Красавцы

      1
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