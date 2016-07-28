«Краснодар» и «Спартак» стартовали в Лиге Европы. Россия может провести матч с Турцией. Дайджест событий дня

«Краснодар» обыграл «Биркиркару», «Спартаку» не удалось выиграть на Кипре

В стартовом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с АЕКом из кипрской Ларнаки – 1:1: на гол Джано точным ударом ответил Алвес. Гораздо более удачным получился матч у «Краснодара» на выезде против «Биркиркары», там краснодарскому клубу удалось победить со счетом 3:0 благодаря мячам Андреаса Гранквиста, Федора Смолова и Рикардо Лаборде.

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«Зенит» охотится за чемпионом Европы

«Зенит» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Браги» Рафу Силву, который не так давно выиграл чемпионат Европы вместе со сборной Португалии. Санкт-петербургский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за этого футболиста, и такое предложение должно устроить «Брагу». Ранее сообщалось о том, что Силва сделал выбор в пользу перехода в «Порту». А вот защитник «Палермо» Джанкарло Гонсалес в «Зенит» не перейдет: он отказался от этого трансфера и намерен продолжить карьеру в «Роме».

Сразу пятеро игроков «Зенита» не сыграют с «Локомотивом»

В первом туре чемпионата России-2016/17 «Зенит» примет на своем поле «Локомотив», но будет вынужден обойтись без пятерых своих футболистов. Полузащитник Аксель Витсель, защитник Николас Ломбертс, нападающий Артем Дзюба, а также новички питерцев – Джулиано и Роберт Мак – не сыграют в этом матче. По словам главного тренера Мирчи Луческу, Дзюба залечивает травму колена, новые игроки еще не заявлены, а Витсель провел только неделю тренировок.

Россия может сыграть товарищеский матч с Турцией

Сборная России и команда Турции могут встретиться в Анталии в рамках товарищеского матча 31 августа. Сообщается, что встреча будет проведена по инициативе главы Турции Реджепа Эрдогана, который пригласил на игру президента РФ Владимира Путина. Официальная информация по этой игре будет дана позже.

«Рубин» намерен подписать Жонатаса

Нападающий «Реала Сосьедад» Жонатас в скором времени пополнит состав «Рубина». 27-летний футболист уже прибыл в клуб для прохождения медицинского обследования. «Рубину» придется заплатить за бразильца 10 миллионов евро. Напомним, в прошлом сезоне испанского чемпионата Жонатасу удалось забить семь голов в 27 матчах.

Как «Рубин» меняет вообще все

Прядкин подтвердил информацию о возможном введении потолка зарплат

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в чемпионате России в ближайшее время действительно может быть введен потолок зарплат. «На встрече владельцев клубов перед исполкомом обсуждалось и финансовая сторона. Потолок зарплат, финансовый fair play и так далее. Я за то, чтобы финансовый регламент был, чтобы зарплаты были ограничены. Не хочу обижать молодых игроков, но нужно определить возрастной ценз, игрок должен к чему-то стремиться. Наличие большой зарплаты является стопором в карьере молодых футболистов. Эта идея реализуема», – отметил Прядкин.

Фернандес перестанет быть легионером только после вызова в сборную России

Президент РФПЛ Сергей Прядкин уточнил условие, при котором защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет считаться россиянином в Премьер-лиге. «Он получил гражданство, но заявлен как иностранец. Президент РФС Виталий Мутко сказал, как только определится главный тренер сборной в августе, то он уже объявит расширенный список. Если Фернандес там будет, соберется исполком РФС, на котором его смогут заявить как россиянина», – сообщил Прядкин.

Игуаин рассказал о конфликте с президентом «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сообщил, что одной из причин его ухода из неаполитанского клуба стал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. «Мои отношения с ним никогда не были хорошими, ведь его мышление не похоже на мое. Проблема была именно в Де Лаурентисе. Он толкнул меня на уход из «Наполи». Не хотел бы провести с ним и минуты. Я благодарен болельщикам «Наполи» и товарищам по команде. Но не ему», – отметил в одном из интервью Игуаин.

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