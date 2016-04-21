«Мисс Бум Бум» – «лицо» сборной России, утомившее Месси эро-спамом

Лео Месси «забанил» в своем Instagram активную фанатку, закидавшую его своими откровенными фотографиями. Девушка, меж тем, не из простых. «Бомбардир» спешит познакомить читателей со Сьюзи Кортес – официальной обладательницей самых роскошных ягодиц Бразилии.

Сьюзи Кортес – победительница в бразильском конкурсе «Мисс Бум Бум»-2015. Выиграла она титул «Самая красивая попа Бразилии» уже после того, как «представляла» сборную России по футболу на ЧМ-2014. «Организаторы конкурса решили, что я выгляжу как российская актриса Екатерина Гусева, – рассказала бразильянка. – Меня пригласили стать «лицом» российской сборной. Я польщена, что мне доверили представлять Россию. Я знаю, что это замечательная страна, и в ней живут самые красивые женщины в мире».

text text Янв 4 2016 в 8:35 PST

text Янв 4 2016 в 8:36 PST

Что касается титула «Мисс Бум Бум», то Кортес после этого успеха намерена покорить Голливуд. И охотно делится своим секретом: «Я очень много тренируюсь в тренажерном зале. И главное — два раза в день делаю специальные упражнения для ягодиц. И еще всем девушкам, которые хотели бы иметь красивую попу, я советую сбалансированно питаться и пить много воды».

text text Июн 8 2015 в 2:34 PDT

text text Июн 27 2015 в 9:45 PDT

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text text Июл 25 2015 в 9:34 PDT

text text Июл 30 2015 в 9:29 PDT

text text Авг 14 2015 в 7:56 PDT

А при чем здесь Месси? Кортес выслала аргентинцу несколько фотографий, где довольно откровенно позировала в футболке «Барселоны». Позже бразильянка увидела, что игрок заблокировал возможность переписки с ней, то же самое сделала и Антонелла Рокуццо – подруга Лео, которая родила ему двоих детей.

text text Янв 10 2016 в 9:57 PST

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text text Янв 28 2016 в 8:17 PST

text text Мар 30 2016 в 5:07 PDT

text text Апр 20 2016 в 4:01 PDT

«Я была потрясена, когда увидела, что Месси заблокировал мой аккаунт. Если бы я могла, то сказала бы жене Месси не беспокоиться. Я просто фанатка. Удивлена, что она так не уверена в себе. Я предполагаю, что это только потому, что она ревнует», – тут же пожаловалась журналистам Кортес. Что ж, у «БумБумов», похоже, своя логика.

text text Авг 20 2015 в 6:32 PDT

text text Авг 27 2015 в 1:23 PDT

text text Апр 6 2016 в 2:57 PDT

text text Сен 27 2015 в 12:52 PDT

text text Ноя 17 2015 в 4:33 PST

text text Ноя 30 2015 в 1:22 PST

text text Дек 6 2015 в 9:18 PST

text text Дек 22 2015 в 1:53 PST

text text Дек 28 2015 в 4:35 PST