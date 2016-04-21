Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Мисс Бум Бум» – «лицо» сборной России, утомившее Месси эро-спамом


    3
    Голосов: 19
    21.04.2016 17:55
    Лео Месси «забанил» в своем Instagram активную фанатку, закидавшую его своими откровенными фотографиями. Девушка, меж тем, не из простых. «Бомбардир» спешит познакомить читателей со Сьюзи Кортес – официальной обладательницей самых роскошных ягодиц Бразилии.

    Сьюзи Кортес – победительница в бразильском конкурсе «Мисс Бум Бум»-2015. Выиграла она титул «Самая красивая попа Бразилии» уже после того, как «представляла» сборную России по футболу на ЧМ-2014. «Организаторы конкурса решили, что я выгляжу как российская актриса Екатерина Гусева, – рассказала бразильянка. – Меня пригласили стать «лицом» российской сборной. Я польщена, что мне доверили представлять Россию. Я знаю, что это замечательная страна, и в ней живут самые красивые женщины в мире».

    text

    text

    text

    Что касается титула «Мисс Бум Бум», то Кортес после этого успеха намерена покорить Голливуд. И охотно делится своим секретом: «Я очень много тренируюсь в тренажерном зале. И главное — два раза в день делаю специальные упражнения для ягодиц. И еще всем девушкам, которые хотели бы иметь красивую попу, я советую сбалансированно питаться и пить много воды».

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    А при чем здесь Месси? Кортес выслала аргентинцу несколько фотографий, где довольно откровенно позировала в футболке «Барселоны». Позже бразильянка увидела, что игрок заблокировал возможность переписки с ней, то же самое сделала и Антонелла Рокуццо – подруга Лео, которая родила ему двоих детей.

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    «Я была потрясена, когда увидела, что Месси заблокировал мой аккаунт. Если бы я могла, то сказала бы жене Месси не беспокоиться. Я просто фанатка. Удивлена, что она так не уверена в себе. Я предполагаю, что это только потому, что она ревнует», – тут же пожаловалась журналистам Кортес. Что ж, у «БумБумов», похоже, своя логика.

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Сьюзи Кортес
    Рейтинг: 3 Голосов: 19
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 2 октября 2016, 19:48

      Единственное место где болельщики Спартака и Зенита не станут спорить ... Что нет ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 2 октября 2016, 19:08

      Она с порнухи вылезла?)
      не, ну как чмесси жопа зажувала зачёт)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 октября 2016, 17:13

      стрёмная шлюха!!!по факту)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Kot Begemot 1 мая 2016, 13:36

      нормуль))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 апреля 2016, 10:19

      Ее целой командой надо "дрюкать"....))))

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 24 апреля 2016, 19:17

      Да что за мода пошла на гигантские пердаки??? Фу! Ну ужасно выглядит! Мало того, что это просто не красиво, это даже уродливо, т.к. совершенно не естественно! Стройная деваха, всё при ней и вдруг... Пердак, как у бабок... Бред!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 23 апреля 2016, 21:09

      оочень важная новость))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 23 апреля 2016, 16:39

      Козырная дама сборной России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      jeremi.10 22 апреля 2016, 17:04

      что-то не очень!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба 22 апреля 2016, 15:49

      я б её БУМ-БУМ))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11