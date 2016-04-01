Видео дня. Тьерри Анри тренирует удар на телеведущем

Легендарный французский форвард Тьерри Анри уже завершил карьеру игрока, но с футболом не закончил. «Бомбардир» показывает, что француз творил на телевизионном шоу, где ведущий предстал в роли мишени.
Изначальной целью Анри было попасть в отверстия, которые находились рядом с ведущим. Но затем Тьерри поменял свою задачу, сделав мишенью самого человека. Получилось довольно весело, а восторга публики не разделял только сам телеведущий.
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: YouTube