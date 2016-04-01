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    Видео дня. Тьерри Анри тренирует удар на телеведущем


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    Голосов: 0
    01.04.2016 19:00
    Легендарный французский форвард Тьерри Анри уже завершил карьеру игрока, но с футболом не закончил. «Бомбардир» показывает, что француз творил на телевизионном шоу, где ведущий предстал в роли мишени.

    Изначальной целью Анри было попасть в отверстия, которые находились рядом с ведущим. Но затем Тьерри поменял свою задачу, сделав мишенью самого человека. Получилось довольно весело, а восторга публики не разделял только сам телеведущий.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 13 апреля 2016, 18:07

      Анри, Платини, Трезеге, Бензема и другие французы-бомбардиры.
      Прочитать: http://bombardir.ru/posts/681

      0
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      Рейтинг: -12

      клoр 1 апреля 2016, 22:24

      лолище. а где трезегол

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 1 апреля 2016, 22:19

      уже не знают чем заняться

      0
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      Рейтинг: +9

      SAPOGSAPOG 1 апреля 2016, 20:36

      http://bombardir.ru/blogs/122

      0
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      Рейтинг: +15

      Sergio553 1 апреля 2016, 20:11

      надо было сильнее бить!)))

      0
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      Рейтинг: +11

      Ronni_10 1 апреля 2016, 19:31

      Ахах)))

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