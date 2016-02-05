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    Кончита Вюрст, Тим Визе и бейсбол. Как игроки «Кельна» разукрасили серые будни


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    Голосов: 0
    05.02.2016 10:00
    В Кельне стартовал знаменитый ежегодный карнавал – главное культурное событие для всего Северного Рейна-Вестфалии. «Бомбардир» рассказывает, как футболисты одноименной команды подготовились к празднику.
    СПОЙЛЕРЫ
    В Кельне прошел традиционный карнавал, ежегодное событие, когда весь город превращается в праздник. Даже работать в это время считается дурным тоном. Футболисты «Кельна» не остались в стороне, явившись на карнавал в ярких костюмах: от мертвецов и пиратов до звезд вроде Тима Визе и Кончиты Вюрст. Последнюю(его?) вообще не отличить от оригинала.

    На протяжении недели местные жители и гости города будут в неприличных объемах пить «Кельш», веселиться и принимать участие в традиционном праздничном шествии – естественно, в заранее подготовленных костюмах. Правда, в этом году карнавал рискует пройти с меньшим размахом, нежели обычно: кельнцы крайне настороженно относятся к заполонившим их город мигрантам. Особенно после неприятных инцидентов в Новый год, когда в полицию из-за нападений и грабежей поступило порядка 400 обращений. Для беженцев даже специально выпустили мультиязычную (включая арабский и фарси – чтобы наверняка) памятку, где в деталях описано, как нужно вести себя на мероприятии, чтобы не создавать проблем ни себе, ни окружающим. В прошлом году порядок во время проведения карнавала поддерживали порядка 800 полицейских, в этом – 2500. Из городского бюджета для обеспечения безопасности выделено 360 тысяч евро.

    Впрочем, вернемся к куда более позитивной части повествования. До конца недели Кeльн будет купаться в безудержной радости и веселье, но это легко можно назвать разогревом: кульминация праздника запланирована на так называемый «розовый понедельник» (rosenmontag). В этот день в городе проходит шествие, по своим масштабам дающее фору многим демонстрациям – на центральных улицах полностью перекрывается автомобильное движение, и по на протяжении нескольких часов колесят клоуны и шуты, короли и принцессы, оркестры и горячие, несмотря на погоду, девушки в карнавальных платьях. Восторженная публика щедро осыпает проезжающих конфетти и сладостями, после чего действо плавно перетекает в грандиозный концерт на центральной площади города.

    Было бы удивительно, если бы местная команда оставила без внимания столь крутое событие. Не оставила – еще накануне карнавала официальный сайт «Кельна» пестрел фотогалереей ряженых футболистов, тренеров и директоров клуба.

    В тот вечер главный тренер «Кельна» Петер Штегер пользовался огромным спросом. Нет, у него не спрашивали о тактике на следующий матч или о причинах поражения в предыдущем – каждый банально хотел сфотографироваться с ним и его внушающей страх свитой.

    Полузащитник немецкой «молодежки» Янник Герхардт решил попробовать себя в роли центуриона, а датчанин Фредерик Сeренсен сыграл в пирата.

    Капитану Маттиасу Леманну не дает покоя самый кассовый хоррор-киносериал всех времен. Вратарь Томас Кесслер передал привет футболисту-бодибилдеру Тиму Визе.

    Многие искали источник вдохновения в других видах спорта: Марсель Риссе – в теннисе, Филипп Хозинер – в американском футболе, ну, а бейсболистов собралась целая бригада.

    Также карнавал в сопровождении супруги посетил президент «Кельна» Вернер Спиннер.

    Главной же звездой вечера стал польский защитник Павел Ольковски, перевоплотившийся в Кончиту Вюрст.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: tz.de
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 5 февраля 2016, 23:56

      делать им нечего

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 5 февраля 2016, 22:12

      Омг, что это? Автор зачем это продвигать?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 5 февраля 2016, 16:18

      да уж, отвратительно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Jimmy7 5 февраля 2016, 15:32

      К чему это на сайте!?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 5 февраля 2016, 12:37

      Уберите это тварь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      kurennoyd 5 февраля 2016, 12:20

      "Не отличить от оригинала" - это вы, конечно, загнули. Но парни молодцы, веселые и без предрассудков. Поменьше агрессии и побольше позитива, друзья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 февраля 2016, 11:19

      Креативненько!
      Молодцы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > Freyk 5 февраля 2016, 11:28

      петушиненько ,лучше б результаты показывали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 февраля 2016, 10:33

      дебилы б*ять

      -3
      Ответить
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