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  • «Реал Мадрид» - «Барселона» - 0:4. Издевательская победа команды Энрике (ВИДЕО)

«Реал Мадрид» - «Барселона» - 0:4. Издевательская победа команды Энрике (ВИДЕО)

<p><em>«Реал» принимал «Барселону» в главном матче испанского уик-энда. «Бомбардир» представляет голы и главные моменты прошедшего противостояния.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Луис Суарес открывает счет в матче</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113042" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Неймар заставляет Кейлора Наваса во второй раз доставать мяч из сетки</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113146" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Сумасшедшее спасение Марсело</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113182" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Иньеста забивает свой первый гол в сезоне</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113246" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Суарес отправляет мяч мимо беспомощного голкипера</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113327" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Обзор матча</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113367" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><a href="https:///online/84126" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн</strong></a></p>

Испания. Примера Испания Реал Барселона
Комментарии (8)
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Possible
1448131914
о да вот это порно кристинка будет рыдать в раздевалке
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skinshow
1448133196
Будет будет девочка. Сегодня было изнасилование!!!
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Protosser
1448133730
хахаха! Уничтожили Мадрид дома! Ждем весной в Барсе - еще 4 увезете)
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Ronaldinho R10
1448135153
Всех с победой посоны !
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devaler
1448143370
Барсу и болелов с победой. Давно Барселона так мощно не играла с Реалом. И дело не в счете. Барса была уверенной в своих силах. Могли пропустить, но и забить еще парочку. Наверно весь Реал с Бенитесом всю неделю осваивали новый самолет Роналду)
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FiFa_2015
1448145831
dinar7777dinar - Лучшая команда мира - Б 5:4 Севилья, Атлетик Б 4:0 Б, Сельта 4:1 Б. Хм ... забавный ты типок:)
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ESPANOL
1448149682
Очень рад, что заткнули рты горлопанам-фанатикам Мадридской балетной школы! А то они со своей прима балериной задолбали! Поделом же вам! Опустили по полной программе! Настоящих болел Реала мне искренне жаль! Состав то очень хорош! Показалось, что уже до игры, Реал поплыл, то ли перегорели, а может ответственность задавила? Такое впечатление, что постоянно боялись ошибиться, а Барса это сразу почувствовала и как удав, стала душить добычу. Эти беспроигрышные серии Реала, уже второй сезон кряду играют с ним злую шутку! Нельзя форсировать форму, не нужно бояться осечек, главное наращивать потенциал постепенно и равномерно по всей дистанции. Вполне возможно, что у Реала элементарно не хватило сил, ни физических, ни моральных на главную игру первого круга.
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