«Реал Мадрид» - «Барселона» - 0:4. Издевательская победа команды Энрике (ВИДЕО)

<p><em>«Реал» принимал «Барселону» в главном матче испанского уик-энда. «Бомбардир» представляет голы и главные моменты прошедшего противостояния.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Луис Суарес открывает счет в матче</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113042" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Неймар заставляет Кейлора Наваса во второй раз доставать мяч из сетки</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113146" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Сумасшедшее спасение Марсело</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113182" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Иньеста забивает свой первый гол в сезоне</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113246" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Суарес отправляет мяч мимо беспомощного голкипера</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113327" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Обзор матча</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8113367" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><a href="https:///online/84126" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн</strong></a></p>