Шесть замен, отмена офсайда, сексуальный логотип. Каким должен быть новый турнир УЕФА

В УЕФА обсуждают идею создать третий турнир среди клубов. «Бомбардир» предлагает использовать свой революционный формат.

В УЕФА обсуждают идею создать третий турнир среди клубов. «Бомбардир» предлагает использовать свой революционный формат.

Лига Европы сегодня – громоздкий и скучный турнир, за которым интересно следить где-то с апреля. А в УЕФА хотят придумать еще одно соревнование, где сыграют неудачники квалификации ЛЕ. Согласитесь, следить и за такой лабудой нет ни времени, ни сил. Поэтому мы предлагаем ряд важных и радикальных реформ, которые должны помочь новому турниру Revolution’s Cup обрести фанатов.

Упрощенный формат

Не стоит полсотни команд делить на десяток скучных групп. Это не никому не нужно. Оптимальный вариант – 16 клубов, которые разделены на четыре квартета. Осенью играется классический двухкруговой турнир; из каждой группы выходят две команды. Плей-офф с ¼ финала, тоже все по классике, но команды смогут чуть раньше закончить Revolution’s Cup, чтобы важные игры не накладывались на полутоварищеские баталии.

Играть должны лучшие

В УЕФА думают провести утешительные матчи для команд, которые так мечтали попасть в большие евротурниры, но оступились на последних стадиях квалификациях. Нет, все мы любим клубы из Венгрии, Казахстана и Исландии, но для зрелищности нужна совсем другая формула определения участников. После того, как определились все клубы в ЛЕ и в ЛЧ, в штабе УЕФА проходит собрание, в котором и определяют состав Revolution’s Cup. Главный критерий – бренд клуба, и не так важно, кто на какой стадии сошел с квалификации Лиги Европы или вообще попал в еврокубки. Лишь одно ограничение – не больше двух команд от одной страны.

Два тайма по 35 минут; вместо ничьих – серия пенальти

На самом деле, классический футбольный матч – большая обуза для телевидения, если это не финал Лиги чемпионов или чемпионата мира. Наверное, через пару поколений рекламодатели потребуют, чтобы футбол был более динамичным и зрелищным. Третий еврокубок вполне может стать турниром, где опробуют не такой напряжный для футболистов формат. Что-то вроде шоу звезд, которые не могут носиться по полю все 90 минут. А игроки в таком по значимости турнире просто не захотят. Также можно сократить перерыв с 15 до 10 минут.

Возможно, команды не успеют забить много голов, но на такой случай есть серия пенальти. Если в основное время случится ничья, то удары с 11-и метров определят, кому достанется дополнительное очко. Никаких дружеских перекатов и уж тем более – дополнительного времени.

В плей-офф – отмена правила выездного гола

Один из главных предрассудков современного европейского футбола – выездной гол. Если "Бавария" сыграла 2:2 в Барселоне, то почему ее должна устраивать дома нулевая ничья? Сейчас прошли времена, когда нужно было совершать тяжелые вояжи, терпеть ужасные гостиницы и бояться, что во время матча тебя засудит рефери, а болельщики не дадут пройти к клубному автобусу. Наверное, фактор своего поля – тоже важно, но не так, чтобы считать гостевой мяч за 1,5.

Отмена офсайда

Да, это совсем революция, просто погром существующих порядков. Но это интересно! Отменить "вне игры" хотели давно, но все никак не решались – футбол в таком случае превратится в совершенно другую игру, с другой тактической философией. В моде будут более крепкие футболисты, задача которых – бодаться в чужой штрафной.

Но нужно пробовать. Если не в плей-офф, то на групповом турнире обязательно. Отмена офсайда даст футболу больше голов и телерейтингов. Если получится фигня, и тренеры будут жаловаться, что игроков трудно перестроить после Revolution’s Cup – тогда можно признать эксперимент провальным.

Шесть замен

В Лиге Европы полутоповые тренеры часто брезгуют выставлять лучших, дают шанс молодежи и последним неудачникам: лишь бы застраховаться от ненужной травмы ведущих футболистов. В нашем турнире все сделано, чтобы хорошие игроки появлялись хотя бы на 15 минут. У наставника должно быть шесть замен. Три он может сделать по ходу матча и три в перерыве, чтобы игра постоянно не сбивалась на перестановки.

Красивая девушка – символ турнира

Дизайнерам необходимо придумать красивый логотип, где бы сочеталось все, что любит обычный футбольный болельщик: женская красота и футбол. Не надо все опошлить, а просто представим милый логотип, где есть место небанальности. Мы заставим Артемия Лебедева застрелиться, но вот наш кривоватый вариант.

Больше развлечений

УЕФА не умеет создавать шоу. Только раз в год в финале Лиги чемпионов есть какое-то недолгое представление на десять минут. В остальных играх – сплошной футбол. В Revolution’s Cup перед каждым матчем нужно что-то придумывать. Для начала – хотя бы просто выступление средних артистов. Поход на футбол для многих жен и детей – обуза и два часа скуки. Европейцам пора бы перенимать американский опыт и доказывать, что игра – не всегда самое крутое во время большого вечера на стадионе.

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А какие изменения в классические турниры от УЕФА внесли бы вы?