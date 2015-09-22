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    Почему независимая Каталония - это крах всего испанского футбола


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    Голосов: 1
    22.09.2015 21:00
    «Если Каталония получит независимость, то Испания распадется, и вместе с ней прекратит существование Ла Лига». «Бомбардир объясняет, почему так взволнован Президент Примеры Хавьер Тебас

    «Если Каталония получит независимость, то Испания распадется, и вместе с ней прекратит существование Ла Лига». «Бомбардир объясняет, почему так взволнован Президент Примеры Хавьер Тебас

    Дурной пример

    Каталония – не единственная провинция Испании, часть населения которой активно стремится к статусу независимого государства. Есть еще Страна Басков, Андалусия, Валенсия, Галисия… И как только каталонцам разрешат идти своей дорогой, другие части Испании обязательно последуют их примеру. И кроме фактического развала Испании, как государства, мы потеряем и добрую половину сильных команд Примеры. «Валенсия», «Атлетик», «Севилья»… После этого чемпионат Испании можно будет закрывать, и просто каждый год разыгрывать между мадридскими грандами чемпионство в двухматчевом противостоянии.



    Падение уровня Примеры

    Вот только честно, вы смотрите шотландскую Премьер-лигу? А знаете кого-то, кто ее смотрит? А ведь если даже чемпионат Испании сохранится, то он быстро скатится на уровень первенства с родины Дунклада МакКлауда. Мы уже обозначили, что большинство сильных команд покинут Примеру вслед за «Барсой», и оставшийся чемпионат станет крайне печальным зрелищем. А если «Атлетико» опять впадет в некое полукоматозное состояние, которое было до Симеоне, то «Реал» останется один. Единственный топ-клуб страны. А, как мы знаем, это приводит к дикой стагнации на европейской арене. Так что «сливочные» будут штамповать внутренние чемпионства и проваливаться в Лиге чемпионов. Да-да. Как шотландский «Селтик».

    Организаторские проблемы

    Но есть и другая сторона медали. Предположим, Каталония – независима. «Барселона» покинула Примеру. Где и с кем она будет играть? Чемпионат Каталонии против «Эспаньола»? Да все звезды разъедутся через год этого цирка. Есть вариант, сделать «чемпионат независимых государств» вместе с басками, андалусийцами и прочими… Но под эгидой чего он будет проводиться? Чемпионом чего будет победитель? Как к этому отнесется УЕФА, которая традиционно бежит от таких политических вопросов, как от огня. Отдаст ли Испания этому «первенству» часть евроквоты? Одни сплошные вопросы. Безответные.


    Финансовая неопределенность

    И даже если горстка энтузиастов решит все вопросы, обозначенные выше, то возникнет еще одна проблема. Деньги. Как мы знаем, огромная часть бюджета той же «Барселоны» - процент от продажи прав на трансляцию Примеры. И вот каталонцы покидают Испанию. Кому будет нужно показывать этот гипотетический «чемпионат независимых государств». Да никому. Уж точно не за такие деньги.

    Но пострадает и королевская часть Испании. Кому нужна Примера без Эль Класико? Или без сшибок «Атлетико» и «Валенсии»? Продажи телеправ упадут. Призовые от УЕФА снизятся по уже обозначенной причине. И покупать очередного футболиста за 100 миллионов будет уже крайне проблематично. Здесь бы хоть на каком-то уровне остаться. И не скатиться в ШПЛ.

    Удар по сборным

    И даже Бог с ними с клубами. Выкрутятся. Но что будет со сборной Испании? Откройте состав «красной фурии» и посчитайте сколько там басков, каталонцев, андалусийцев… Подавляющая часть состава. А ведь независимое государство – независимая сборная. И тогда все пойдет по сценарию сборной Югославии. В каждой стране есть сильные игроки, но на мощную сборную их не хватает. И все эти новообразовавшиеся страны: Баскония, Каталония. Андалусия, остатки Испании надолго забудут о том, что такое участие в решающих матчах крупных турниров.

    ***

    Согласитесь, ситуация получается невеселая. О политическом единстве Испании мы говорить не будем, но вот единство футбольное должно сохраняться, что бы там не решили политики. Ведь дурной мир всяко лучше славной войны.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +263

      barcelonistas 24 сентября 2015, 07:52

      Что за бред. Ничего не будет, Монако спокойно в Лиге 1 играет. Сохранится сборная, сохранится чемпионат. Политика на футболе не скажется.

      0
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      Рейтинг: +13

      Алек Македонский 23 сентября 2015, 20:59


      Даже если Каталония станет независимой, Барса может спокойно играть в чемпионате Испании, на подобии того же Монако, или Шахтера Донецкого, который играет во Львове.
      Вариантов много, главное, что бы было обоюдное желание сохранить чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose 22 сентября 2015, 22:19

      Пофиг. Все равно будущее за зональными чемпионатами (конференциями)

      -1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > westerose 23 сентября 2015, 09:03

      Вполне правда. вон как в северной Америке... глобализация.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 22 сентября 2015, 22:00

      Монако от Франции независимо, тем не менее играет в их чемпионате.
      А Барселона говорила, что выберет один из двух чемпионатов: Франции или Испании.
      Если выберет Францию, тогда там футбол вырастет.

      2
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C > compka 23 сентября 2015, 08:42

      "Монако от Франции независимо, тем не менее играет в их чемпионате."
      _________________
      ______________________________
      ______________________________
      _
      И потому не может иметь своей сборной. И на кой Барсе такой расклад?

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 22 сентября 2015, 21:54

      мало вероятно что такое случится, но если случится то с Лалигой все будет нормально, чемпионат так и останется независимо от статуса государств, найдут юридическое решение или примут отдельный прецедент. А все почему? - а потому что распад ЛаЛиги не выгоден никому - это огромное баблище которое сохранят даже если Каталония станет независимой, и Барса приспокойно будет играть в ЛаЛиге и победитель будет чемпионом... "Пиреней" или чего угодно, название не важно.

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      Рейтинг: +13

      Алек Македонский > dzvinka 23 сентября 2015, 20:50

      Даже если Каталония станет независимой, Барса может спокойно играть в чемпионате Испании, на подобии того же Монако, или Шахтера Донецкого, который играет во Львове.
      Вариантов много, главное, что бы было обоюдное желание сохранить чемпионат.

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