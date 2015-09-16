«Валенсия»: против кого сегодня будет биться «Зенит»

После многих лет безденежья и финансовых проблем испанская «Валенсия» вновь обрела стабильность и быстро восстановила свой статус элитного клуба. «Бомбардир» представляет самого опасного соперника «Зенита» в групповом раунде ЛЧ.

После многих лет безденежья и финансовых проблем испанская «Валенсия» вновь обрела стабильность и быстро восстановила свой статус элитного европейского клуба, вернувшись в Лигу чемпионов. "Бомбардир" представляет первого и самого опасного соперника «Зенита» в групповом раунде ЛЧ.

Удивительное дело – "Валенсия" в разные годы пересекалась с различными российскими командами – "Спартаком", "Кубанью", "Шинником" и даже новороссийским "Черноморцем", но никогда не встречалась с наиболее стабильным клубом России последних лет – питерским "Зенитом".

И вот - долгожданная и радостная встреча. Радостная, потому что из второй корзины, которая подарила "Зениту" "Валенсию", можно было вытащить "Реал", "Атлетико", "Арсенал" и оба клуба из Манчестера, но питерцам попался вполне рабочий вариант с "летучими мышами", которые тем не менее будут серьезным противником в борьбе за путевки в плей-офф.

В этом сезоне, серьезно укрепив нападение, "Валенсия" играет по схеме 4-3-3, и у Нуно есть несколько вариантов кадрового наполнения линии атаки. На позиции центрального нападающего есть два практически равноценных, но разноплановых нападающих Алькасер и Негредо, справа может сыграть как Санти Мина, так и Фегули, а слева – Родриго или Пьятти. Все эти варианты нужно держать в уме при прогнозировании основного состава "Валенсии" на матч с "Зенитом", и как минимум кто-то из тройки атакующих игроков, которых нет на нашей схеме (Мина, Родриго, Алькасер) обязательно появятся в основе в целях ротации.

Основной состав

Хауме Доменеч. Так как Диего Алвеш и Мэтью Райан травмированы, то "Валенсии" остается надеяться на третьего голкипера Хауме Доменеча, который дебютировал в основном составе клуба в 24 года лишь в последнем матче чемпионата со "Спортингом" из Хихона. Каши не наварил, но и работы у него было немного ввиду того, что команда старалась играть осторожно у своих ворот.

Жоао Кансело. На этой позиции также может появиться Барраган, но в последнее время в чемпионате основным правым защитником был именно португалец, контракт которого летом выкупили у "Бенфики" за 15 миллионов евро. Жоао может быть также полезен и на левом фланге – отличается приличными скоростными данными, подключается к атакам, но за "Валенсию" пока что не забивал.

Хосе-Луис Гайя. Слева же застолбил за собой место любимый игрок в составе "Валенсии" Василия Уткина Хосе-Луис Гайя – воспитанник академии "летучих мышей", ставший одним из открытий минувшего чемпионата и едва ли не самым ценным активом "Валенсии". С быстроногим фланговым защитником в мае подписали новый контракт, установив клаусулу в 50 миллионов евро, намекая облизывающимся на Гайю "Барселоне" и "Реалу", что продавать этого игрока никто не намерен.

Аймен Абденнур. Когда Николас Отаменди решил покинуть команду ради нового вызова в "Ман Сити", на его место "Валенсия" приобрела более молодого и не менее мощного защитника – тунисца Абденнура, за которого пришлось конкурировать с рядом английских клубов. Интересно, что в квалификации "Валенсия" прошла как раз бывший клуб Аймена "Монако", но сам Абденнур в эти матчах не принимал участия.

Шкодран Мустафи. Этнический македонский косовар, рожденный в Германии и ставший в составе сборной своей второй родины чемпионом мира, в "Валенсии" уже второй сезон. И за это короткое время обладает статусом одного из лидеров команды. Цепкий, неуступчивый, выходящий победителем из большинства единоборств Мустафи с уходом Отаменди стал главным игроком обороны "Валенсии" в свои 23 года. Его связка с Абденнуром выглядит очень многообещающе.

Хави Фуэго. Из тройки центральных полузащитников опытный Хави Фуэго зачастую ближе всех располагается к своим воротам, выполняя функции разрушителя. Ранее выступал за другой клуб из Валенсии "Леванте", но в "Валенсию" переходил из "Райо Вальекано" еще в пору безденежья, оставшись важным для команды игроком и сейчас.

Энцо Перес. Аргентинский центрхав отлично знаком "Зениту" по матчам с "Бенфикой", где он провел четыре года в качестве игрока ротации, перед тем как перебраться в "Валенсию" за сумму в 25 миллионов евро. Энцо – типичный аргентинский трудяга, который выполняет массу черновой работы в центре поля, помогая опорнику Фуэго, а также смещаясь на фланг, где часто страхует левого нападающего. Его стихия – единоборства, работа в центре поля и выполнение функций "перевозчика" мяча от собственной штрафной к чужой.

Дани Парехо. Талантливый плеймейкер, воспитанник мадридского "Реала" Дани Парехо в "Валенсии" с 2011 года. За это время прошел путь от нещадно критикуемого капризного мальчишки до капитана команды и одного из ее лидеров. В молодости Парехо был слишком субтильным и бесхарактерным, чтобы заиграть в "Реале", но сейчас он возмужал, став дирижером большинства атак "Валенсии".

Пабло Пьятти. Молниеносный аргентинский вингер, ставший любимцем публики на "Месталье», очень опасен в любом формате – и как игрок основного состава, и как джокер, который выходит на поле во втором тайме, чтобы своей гиперактивностью ускорить атаки команды. С его-то ростом (163 см) Пьятти пролезет в любую щель в обороне противника (настоящая летучая мышь!), потому с Пабло стоит играть очень внимательно. В особенности в штрафной, куда он старается проникнуть при первой возможности. Вы же понимаете, что если кто-то из защитников "Зенита" коснется этой "птички-колибри", то Пабло не преминет возможностью сыграть на публику и попросить пенальти.

Софьян Фегули. Если Пьятти - это скорость и юркость, то алжирский вингер Софьян Фегули – напор и агрессия. Фегули – очень резкий и быстрый игрок, с приличной техникой, а главное – он неутомим в своих попытках пройти оборону соперника, и мы помним, сколь много он выпил крови у защитников сборной России на последнем чемпионате мира.

Альваро Негредо. Пако Алькасер – нападающий, который лучше подходит для контратакующей модели игры, отличаясь высокой скоростью и рывком, помогающим играть на опережение. А вот опытный Альваро Негредо более уместен в матчах, где нужно преодолевать массированную оборону соперника. Именно поэтому мы видим его в основе на матч с "Зенитом" – Негредо отлично играет головой, очень опасен при стандартах и с его опекой будет сложно справиться.

Сильные стороны

Качественный состав. Когда у "Валенсии" появились деньги, и "летучие мыши" перестали заглядывать в кошелек, они потихоньку стали наращивать количество и качество игроков. И теперь у Нуно есть практически два равноценных состава и хороший выбор на каждой позиции. Особенно это касается игроков атакующей направленности – выделить основных исполнителей в таком подборе игроков сложно, и это хорошая головная боль для португальского тренера "Валенсии".

Поддержка болельщиков. На "Месталье" всегда умели поддерживать свою команду, а когда она вернулась в Лигу чемпионов, в день квалификационных матчей с "Монако", город практически жил футболом – футболистов едва ли не на руках провели на игру, которую они не могли не выиграть при такой поддержке.

Фланговая игра. Стиль игры "Валенсии" основан на контроле центра поля и скоростных фланговых атаках. Для этого у Нуно есть отличный подбор игроков - защитники Барраган, Кансело и в особенности левофланговый Гайя практически постоянно принимают участие в конструировании атак команды, и нагрузка, которую придется выдержать фланговым защитникам "Зенита", в этом матче будет колоссальной.

Слабые стороны

Вратарская проблема. Безусловно, главной проблемой "Валенсии" в преддверии матча с "Зенитом" стала потеря сразу двух вратарей, получивших один за другим травмы - сначала выбыл бразилец Диего Алвеш, а затем в матче с "Депортиво" повредил мениск и новобранец команды австралиец Райан. Матч-то он доиграл, но уже со "Спортингом" место в воротах занял Хауме Доменеч, который до этого играл преимущественно за резервную команду "Валенсии". Нуно, как бывший вратарь, конечно, постарается настроить 24-летнего дебютанта Лиги чемпионов как следует, но воспользоваться его неопытность можно и нужно.

Тренер. И тем не менее многие специалисты считают, что Нуно Санто не тот человек, который должен руководить клубом с такими амбициями. И даже в прошлом сезоне, который увенчался четвертым местом, "Валенсия" была способна на большее с другим тренером.

Недооценка соперника. "Валенсия", как истинно испанская команда (возможно, даже более испанская по своему характеру, чем "Барселона", "Атлетико" и "Реал"), славится ветреностью и умением недооценивать угрозы, исходящие от соперника. К примеру, после уверенной по счету победы над "Монако" дома и быстрого гола на выезде левантийцы не поверили, что монегаски способны отыграться, и едва не довели игру до дополнительного времени.

Увы, но других слабых мест у этой команды обнаружить не удалось – сейчас "Валенсия" это действительно очень опасный соперник, соскучившийся по групповому раунду Лиги чемпионов, и даже ничейный результат на "Месталье" будет для "Зенита" за счастье.

"Бомбардир" будет вести текстовую и видеотрансляцию матча