ЦСКА – в групповой стадии ЛЧ, Жиркова зовут в «Зенит». Дайджест событий дня

Столичный ЦСКА пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Жирков согласовал контракт с петербургским «Зенитом». Коэнтрау сменил «Реал» на «Монако». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Столичный ЦСКА пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Жирков согласовал контракт с петербургским «Зенитом». Коэнтрау сменил «Реал» на «Монако». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

У «Кубани» появился новый инвестор

Официальный сайт болельщиков "Кубани" сообщает, что у краснодарской команды появился новый инвестор. Им стал Андрей Андреев – генеральный директор АО "Краснодаргазстрой".

Андреев является действительным членом Академии Технологических Наук России и генеральным директором ОАО "Краснодаргазстрой", одного из ведущих строительных предприятий газотранспортной отрасли РФ.

Хоакин отстранен от тренировок с «Фиорентиной»

Полузащитник "Фиорентины" Хоакин отстранен от тренировок с первой командой. Главный тренер флорентийцев Паулу Соуза встретился с 34-летним испанцем, после чего принял решение исключить его из общей группы тренирующихся.

Напомним, Хоакин обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в "Бетис".

Ансальди может перейти в «Порту» или «Бенфику»

Защитник "Зенита" Кристиан Ансальди может продолжить карьеру в Португалии. На аргентинца претендуют "Бенфика" и "Порту". Португальские гранды готовы арендовать игрока с правом дальнейшего выкупа.

Напомним, ранее главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не рассчитывает на Ансальди и предложил игроку подыскивать себе новый клуб.

РФПЛ отправит комиссара на матч «Урал» – «Терек»

Российская футбольная премьер-лига отправит комиссара на матч "Урала" против "Терека". Данная информация содержится в заявлении лиги, опубликованном после рабочего совещания, которое решено было собрать после того как в СМИ появились сообщения о возможном договорном характере игры.

Также партнер Премьер-лиги букмекерская компания "Лига Ставок" заявила в ответ на запрос из офиса РФПЛ, что в котировках на матч "отсутствуют перекосы и они соответствуют мировой линии". Напомним, ранее сообщалось, что котировки на победу гостей существенно завышены.

Встреча между екатеринбургским и грозненским клубами в рамках 7-го тура Премьер-лиги пройдет в пятницу, 28 августа.

Кокорин дисквалифицирован на два матча

Нападающий "Динамо" Александр Кокорин пропустит два матча чемпионата России из-за дисквалификации.

Такое решение было вынесено на сегодняшнем заседании КДК РФС. Напомним, Кокорин получил красную карточку в матче против "Терека" за удар полузащитника грозненцев Адилсона.

Две ближайшие игры в рамках РФПЛ "Динамо" проведет против "Уфы" и "Краснодара".

Коэнтрау переходит в «Монако»

Выступающий во французской лиге клуб "Монако" объявил о договоренности с крайним защитником "Реала" Фабиу Коэнтрау относительно его перехода в стан монегасков.

Коэнтрау пройдет медосмотр в команде в четверг, после чего официально оформит свой переход. Ожидается, что игрок проведет в команде как минимум год на правах аренды.

Динь перешел в «Рому»

Защитник "ПСЖ" Лукас Динь перешел в итальянскую "Рому" на правах аренды. Игрок сборной Франции задержится в Риме как минимум до конца сезона, при этом "волки" сохраняют за собой право выкупа игрока за фиксированную сумму.

Аренда 22-летнего защитника обойдется "Роме" в 2,5 миллиона евро.

Жирков ведет переговоры с «Зенитом»

Полузащитник московского "Динамо" Юрий Жирков в ближайшее время может стать игроком "Зенита".

32-летний игрок появился в шорт-листе Андре Виллаш-Боаша после внезапного ужесточения лимита на легионеров, который поставил крест на новичках из-за рубежа. Главный тренер "Зенита" считает, что появление Жиркова может позволить полузащитнику Мигелю Данни пробиться в стартовый состав.

Лига чемпионов. ЦСКА обыграл «Спортинг» и прошел в групповой этап

Московский ЦСКА сотворил почти невозможное: после первого тайма казалось, что команда Леонида Слуцкого уж точно не сможет отыграться, гол Гутьерреса на 37 минуте серьезно подпортил шансы "армейцев". Но во втором тайме вернувшийся в команду Думбия сумел оформить дубль, а на 84-ой минуте эффектную точку в матче поставил Ахмед Муса.

Лига чемпионов. 4 раунд. Ответный матч

ЦСКА (Москва) - Спортинг (Лиссабон) - 3:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Гутьеррес, 37; 1:1 — Думбия, 48; 2:1 — Думбия, 71; 3:1 — Муса, 84.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 35), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев, Еременко, Муса (Миланов, 90+2), Думбия (А. Березуцкий, 87).

Спортинг: Руй Патрисиу, Сильва, Паулу Оливейра, Жоау Перейра, Налдо, Аквилани, Жоау Мариу, Каррильо, Адриен Силва, Гутьеррес (Слимани, 69), Руис (Мане, 88).

Предупреждения: Оливейра, 47; Аквилани, 60; Дзагоев, 61; Вернблум, 83.

Удаление: Жоау Мариу, 90+1.

Судья: Павел Краловец (Домажлице).

Лига чемпионов. Хет-трик Руни принес «МЮ» победу над «Брюгге»

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брюгге" в первом матче со счетом 3:1, и ехал в Брюгге в рамках очевидного фаворита. Однако "МЮ" сумел превзойти все ожидания: нападающего Уэйна Руни, не отличавшегося результативностью в начале сезона, словно прорвало, его хет-трик не дал бельгийцам даже задуматься о победе, а точку в матче поставил Андер Эррера на 63 минуте.

Лига чемпионов. 4 раунд. Ответный матч

Брюгге - Манчестер Юнайтед (Манчестер) - 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 — Руни, 20; 0:2 — Руни, 49; 0:3 — Руни, 57; 0:4 — Эррера, 63.

Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Лацио» и другие результаты

Завершились все матчи отборочного этапа Лиги чемпионов. "Байер" уверенно прошел "Лацио", отправив три гола в ворота римлян в домашнем матче. "Астана" смогла пройти АПОЭЛ благодаря победе в домашнем матче. "Партизан" вылетел от БАТЭ по гостевым голам несмотря на вырванную на последних минутах победу.

Лига чемпионов. 4 раунд. Ответные матчи

Байер (Леверкузен) - Лацио (Рим) - 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Чалханоглу, 40; 2:0 — Мехмеди, 48; 3:0 — Беллараби, 88.

АПОЭЛ (Никосия) - Астана - 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Штилич, 60; 1:1 — Максимович, 84.

Партизан (Белград) - БАТЭ (Борисов) - 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Стасевич, 25; 1:1 — Жавнерчик, 74 (в свои ворота); 2:1 — Шапоньич, 90.