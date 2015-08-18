«Спортинг» - ЦСКА – 2:1. Онлайн событий дня

Во вторник состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в Лиссабоне уступил местному «Спортингу». «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.



Во вторник состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в Лиссабоне уступил местному «Спортингу». «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.

23:37 «Манчестер» смог дома дожать «Брюгге», 3:1 в пользу англичан.

23:35 Еще раз посмотрим на гол, который забил Слимани.

23:26 Слимани просто разобрался с ЦСКА, «Спортинг» вышел вперед. 2:1

23:25 Должны были ставить пенальти в ворота ЦСКА. Небольшой армейский волейбольчик.

22:34 Отметим, пока вы наслаждаетесь мячом Думбии, что в Манчестере «МЮ» ведет после первого тайма.

22:25 Вот и ответ ЦСКА. Роман Еременко шикарным пасом вывел Сейду Думбия в прорыв. Ивуариец без проблем переиграл голкипера. 1:1

22:10 Гутьеррес и его мячишко в ворота Игоря Акинфеева.

22:06 Мемфис Депай очень сильно пошумит в этом сезоне! Один этот гол уже чего стоит.

22:02 Кэррик весьма элегантно сыграл коленом, поразив собственные ворота.

22:00 В Манчестер команды успели обменяться мячами. Сначала Кэррик забил в свои, а потом уже Депай восстановил равенство.

21:58 Португальцы не стали откладывать все в долгий ящик и распечатали ворота ЦСКА. 1:0

21:45 В Португалии матч уже начался, так что приглашаем вас в наш текстовый онлайн поединка. Также вы сможете проследить за противостоянием «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге».

21:10 «Спортинг» огласил стартовый состав на ЦСКА. Очень даже боевым он получился.

20:55 Между тем «Астана» в родных стенах смогла в первом матче добиться победы с минимальным счетом над АПОЭЛом.

20:40 Армейцы уже расположились на стадионе в Лиссабоне. Уже все готово к тому, чтобы встреча началась.

20:30 А вот и стартовый состав ЦСКА. Думбия выйдет с первых минут на поле.

20:15 Португальцы представили небольшую статистическую заготовку перед игрой.

20:00 Добрый вечер! ЦСКА осталось сделать всего два шага, чтобы оказаться в групповой стадии Лиги чемпионов. Команда Леонида Слуцкого прибыла в Лиссабон на первую игру раунда плей-офф турнира с самыми серьезными намерениями. Пока же предлагаем вам ознакомиться с отличным материалом о португальском коллективе - «Спортинг»: против кого сегодня будет биться ЦСКА.