Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спортинг» - ЦСКА – 2:1. Онлайн событий дня


    0
    Голосов: 0
    18.08.2015 20:00
    Во вторник состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в Лиссабоне уступил местному «Спортингу». «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.

    Во вторник состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в Лиссабоне уступил местному «Спортингу». «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.

    23:37 «Манчестер» смог дома дожать «Брюгге», 3:1 в пользу англичан.

    23:35 Еще раз посмотрим на гол, который забил Слимани.

    23:26 Слимани просто разобрался с ЦСКА, «Спортинг» вышел вперед. 2:1

    23:25 Должны были ставить пенальти в ворота ЦСКА. Небольшой армейский волейбольчик.

    22:34 Отметим, пока вы наслаждаетесь мячом Думбии, что в Манчестере «МЮ» ведет после первого тайма.

    22:25 Вот и ответ ЦСКА. Роман Еременко шикарным пасом вывел Сейду Думбия в прорыв. Ивуариец без проблем переиграл голкипера. 1:1

    22:10 Гутьеррес и его мячишко в ворота Игоря Акинфеева.

    22:06 Мемфис Депай очень сильно пошумит в этом сезоне! Один этот гол уже чего стоит.

    22:02 Кэррик весьма элегантно сыграл коленом, поразив собственные ворота.

    22:00 В Манчестер команды успели обменяться мячами. Сначала Кэррик забил в свои, а потом уже Депай восстановил равенство.

    21:58 Португальцы не стали откладывать все в долгий ящик и распечатали ворота ЦСКА. 1:0

    21:45 В Португалии матч уже начался, так что приглашаем вас в наш текстовый онлайн поединка. Также вы сможете проследить за противостоянием «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге».

    21:10 «Спортинг» огласил стартовый состав на ЦСКА. Очень даже боевым он получился.

    20:55 Между тем «Астана» в родных стенах смогла в первом матче добиться победы с минимальным счетом над АПОЭЛом.

    20:40 Армейцы уже расположились на стадионе в Лиссабоне. Уже все готово к тому, чтобы встреча началась.

    20:30 А вот и стартовый состав ЦСКА. Думбия выйдет с первых минут на поле.

    20:15 Португальцы представили небольшую статистическую заготовку перед игрой.

    20:00 Добрый вечер! ЦСКА осталось сделать всего два шага, чтобы оказаться в групповой стадии Лиги чемпионов. Команда Леонида Слуцкого прибыла в Лиссабон на первую игру раунда плей-офф турнира с самыми серьезными намерениями. Пока же предлагаем вам ознакомиться с отличным материалом о португальском коллективе - «Спортинг»: против кого сегодня будет биться ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      Трувор 19 августа 2015, 00:15

      Виктор Цой - Печаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 августа 2015, 00:00

      Мда, во всех встречах сегодня победа хозяев, но у ЦСКА наилучший результат для гостей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 18 августа 2015, 23:54

      Конифея с юбилеем,30 матчей подряд в ЛЧ пропускает :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      prophetic > DevilsMilan 19 августа 2015, 00:02

      пожелаем ему продолжать в том же духе. давай, ихарь, будь лучшим хоть в чём-то

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded > DevilsMilan 19 августа 2015, 09:49

      Ну так в ЛЧ играют команды, умеющие забивать. Это ведь не кубок солёный...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 августа 2015, 23:48

      Вообщем то по делу, дома надеюсь лучше сыграют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      prophetic 18 августа 2015, 23:31

      даа, что за сайт, пишет -42 комментария, а показывает один

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      НскМужик > prophetic 18 августа 2015, 23:34

      и даже лайк тебе поставить не могу, короче сваливаю отседова.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      prophetic > НскМужик 18 августа 2015, 23:39

      модернизации и инновации здесь, точно такие же как у медведева, шум и гам а толку нет, ха-ха переименовали соккер в бомбардир))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      isamsn > prophetic 18 августа 2015, 23:46

      А тебе троль тут вообще делать нечего........

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      prophetic > isamsn 18 августа 2015, 23:49

      пони, опять ты, возьми свою мелкую опу в копыта и скачи отсюда, привет понифееву игарьку

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      isamsn > prophetic 19 августа 2015, 00:03

      Сопли подбери и обсуждай свой героический клуб....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      prophetic > isamsn 19 августа 2015, 11:37

      привет передал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Rasta572 18 августа 2015, 23:30

      Леня все стулья расшатал!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Rasta572 18 августа 2015, 23:27

      Акинфеев-дыра позорная!В Европе стоит,как последний дурень в раме!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      prophetic 18 августа 2015, 23:27

      гол-гол-гол-гол-гол-гооооооооо
      ооооооооооооооооооооооооооооол
      ллл!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      prophetic 18 августа 2015, 23:25

      ееееееееееееееееееееееееееееее
      еееееееееееееееееее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Зеня 18 августа 2015, 22:46

      Игра загляденье! То что надо болельщику, но валидол или ёрш лишним не будут, так как защиты нет и центра тоже. Зато быстро и красочно МАЛАДЦЫ!!!

      р.s. А у меня чай с мёдом(( Пиво холодное меньше пить надо...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11