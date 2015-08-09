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    «Крылья» - «Спартак» - 0:2, «Уфа» - «Зенит» - 0:1, завершение первого тура АПЛ. Онлайн событий дня


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    09.08.2015 16:50
    В воскресной программе РФПЛ свои матчи проведут ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», В Англии и Франции продолжится первый тур. «Бомбардир» следит за всеми важными событиями вокруг игр дня.
    В воскресной программе РФПЛ свои матчи проведут ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», В Англии и Франции продолжится первый тур. «Бомбардир» следит за всеми важными событиями вокруг игр дня.

    21:02 "Спартак" одерживает третью подряд победу! Болельщики красно-белых Аленичева домой на руках понесут, наверное

    20:18     Дубль Промеса! "Спартак" ликует

    19:49     "Ливерпуль" забил в концовке игры! Сделал это не новичок Бентеке, а проверенный боец Коутиньо

    19:06     Пятая минута, а Проме уже побежал праздновать гол. Легко начал "Спартак"!

    18:50 Ответ на главный вопрос дня! Мяч Brazuca будет разыгран в текстовом онлайне матча "Крылья" - "Спартак". Так что скорее все туда

    18:29     Статистика личных встреч: 15 побед у "Спартака", 3 - у "Крыльев", 6 ничьих. Разница голов 17:40 в пользу красно-белых

    18:03     Состав гостей



    17:59     Состав хозяев



    17:57     В Самаре сегодня тепло и уютно. Ждем красивый чистый футбол



    17:53     Не забудьте про текстовую трансляцию матча "Сток Сити" - "Ливерпуль". Там мы, возможно, разыграем футбольный мяч

    17:49     А "Зенит" все-таки забил. Данни! Третий гол забивает португалец и все три после выхода на замену. Питерский Сульшер

    17:33     Все, "Арсенал" проиграл. А "Зенит" и "Уфа" до сих пор не открыли счет

    17:24     Не забудьте, что сегодня еще "Ливерпуль" играет. Вот стартовый состав. Бентеке, Милнер, Клайн сразу в бой. Фирмино пока на лавке



    17:20     А нет, уже 1:2 в пользу "Баварии". Гетце

    17:18     А в Германии за кубок сегодня "Бавария" играет. А Видаль забивает свой первый гол в составе мюнхенцев. Правда, там уже уже 1:1



    17:10     Через два часа главный матч дня - "Крылья Советов" - "Спартак". Вспомним, как команды провели эту неделю. Красно-белые, к примеру, сходили на пивной завод.



    16:51     Все очень плохо у "Арсенала". Уже 0:2 проигрывает. Отыграется ли?

    16:41     Отличный дебют у Жоржиньо Вейналдума! Забивает голландец в первой же игре в Англии

    16:23     А в Ньюкасл-апон-Тайне хозяева почувствовали вашу веру в их тренера после прочитанного текста и сравняли счет. Так держать, наши всесильные читатели!

    16:21     На "Эмирейтс" перерыв. И хозяева проигрывают после гола Шейка Куяте. Даже Чех не помог

    16:00     И еще одно чтиво для тех, кто не готов так скоро переместиться из Химок в Уфу. Наш яркий и познавательный обзор матча ЦСКА - "Амкар".

    Попасться за 30 секунд. Как «Амкар» сам себя загнал в могилу

    15:57     Есть первый гол дня в Англии! Грациано Пелле. И "Ньюкасл" пока проигрывает. Чтобы вам стало немного жаль "сорок", почитайте о том, как тяжело пришлось их новому тренеру Стиву Макларену

    «Такого ужасного тренера сборная Англии не знала». Чего стоило Стиву Макларену возвращение в АПЛ

    15:28     Напоминаем, что у нас есть видеотрансляция и текстовый онлайн матча. Не пропустите, потому что там мы можем разыграть мяч Brazuca!

    15:16     Составы на "Уфа" - "Зенит" прямиком от пресс-службы РФПЛ



    14:50     Стартовые составы на лондонское дерби



    14:44 А еще сегодняший матч станет 150-м за "Арсенал" для Санти Касорлы. Ждем гола в честь юбилея



    14:38     Меньше часа осталось до игры "Арсенал" - "Вест Хэм". Вот наглядные цифры, которые доказывают, почему Арсен Венгер все-таки крутой. Процент попадания "Арсенала" в ТОП-4, начиная с сезона 2001/2002



    14:18     Перерыв в Химках, а мы начинаем потихоньку настраиваться на другие игры. "Зенит" делится фото, которое может считаться удивительной и хорошей новостью только в России: "Уфа" сыграет домашний матч в Уфе. Сегодня никаких гастролей



    14:12     2:0 - показал сербского Роббена Зоран Тошич и сам все сделал, сместившись с фланга. Браво, что сказать

    13:32     Вот это начало! Пенальти на первой минуте и гол на второй! ЦСКА вышел на поле и вперед фактически одновременно

    13:25     А у нас сегодня розыгрыш приза - мяч BRAZUCA! Для победы нужно внимательно следить за всеми текстовыми трансляциями и ждать в одной из них вопроса от ведущего. В какой именно - секрет. Возможно, уже в матче ЦСКА - "Амкар". Так что не пропустите!

    ЦСКА - "Амкар". Текстовый онлайн матча

    12:59 Известный российский агент Алексей Сафонов уверен, что ЦСКА победит 1:0. Наш редактор Иван Адаменко с ним согласен. А у вас какой прогноз на игру?

    12:47     Неделю назад болельщики ЦСКА подарили Игорю Акинфееву мешок сухарей - на удачу и в благодарность за все матчи без пропущенных мячей. Как думаете, сегодня капитан сыграет на ноль?



    12:30     Состав "Амкара":

    Герус, Идову, Белоруков, Черенчиков, Занев, Баланович, Узочукву, Голь, Пеев, Огуде, Прудников

    12:23     А комментировать сегодняшний матч для российского ТВ, кстати, будет Василий Уткин, который в последнее время занят словесной войной с Тиной Канделаки. И пока в сухую выигрывает



    12:15     Стартовый состав ЦСКА

    Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Набабкин, Натхо, Вернблум, Тошич, Ерёменко, Дзагоев, Муса

    12:10     И первыми сегодня стартуют ЦСКА и "Амкар". У армейцев была насыщенная неделя: огласили назначение Слуцкого в сборную и смогли добиться от властей переноса дерби и даже изменения регламента. Обо всем этом будет сказано еще немало, ну а пока почитайте наше интервью с голкипером "Амкара" Романом Герусом.

    Роман Герус: "Нейтрализуем лидеров ЦСКА и нам будет легче"

    12:00     "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку", - советовал нам Иосиф Бродский. Немногие знают, что на самом деле поэт говорил про риск пропустить все самое интересное о матчах выходных. К счастью, с онлайном "Бомбардира" этого можно не бояться. Сегодня весь день мы вместе с вами будет следить за всем, что окружает 4-й тур РФПЛ, а также чемпионаты Англии и Франции. Доброе утро, мы начинаем!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +39

      Amir_Abaza 10 августа 2015, 14:15

      Мясо не люблю, но Аленичеву с Титовым хочется пожелать удачи на тренерском поприще. Игроки они были отличные. АЛеничев в Порту зажигал. Пускай и тренеры из них вырастут хорошие.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2015, 20:54

      И Спартак как всегда по спортивному-без пенальти побеждает.Следущим будет ЦСКА.Факт.

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      Рейтинг: +10

      RiNch > Диктор 10 августа 2015, 11:16

      а пенальти это разве не спортивно? вообще-то это часть футбола) а вот забивать из вне игры это как раз и есть неспортивно!

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      Рейтинг: +90

      blackhorse 9 августа 2015, 20:18

      Гастроли самарской команды в РПЛ будут недолгими

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 августа 2015, 19:42

      Отскочил Зенитушка в Уфе, отскочил...)))

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 9 августа 2015, 19:06

      Родственникам и знакомым погибшего в Самаре, а также болелам Спартака, выражаю, и не только я, свои соболезнования.
      Пусть победит в этой игре сильнейший.

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      Рейтинг: +523

      Грыззь 9 августа 2015, 18:11

      Удачи Спартаку!

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 9 августа 2015, 17:29

      Почему Орлов радуется тому, что Юрченко отбил мяч?

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      Рейтинг: +83

      monkey1958 > Зенит 2015 9 августа 2015, 18:29

      Потому, что представляет себя об"ективным комментатором. А на деле, только раздражает болел Питера! Нет у него чувства меры.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > monkey1958 9 августа 2015, 19:01

      Абсолютно верно. И началось у него это с момента перехода на работу НТВ +.

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      Рейтинг: +1055

      3ton 9 августа 2015, 17:11

      Арсенал как всегда

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 9 августа 2015, 15:35

      да соккер жаль...

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 9 августа 2015, 15:34

      а где все завсегдатаи???морозз,карма-вера...все не смогли занести в закладки этот сайт???))

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