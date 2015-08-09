«Крылья» - «Спартак» - 0:2, «Уфа» - «Зенит» - 0:1, завершение первого тура АПЛ. Онлайн событий дня

В воскресной программе РФПЛ свои матчи проведут ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», В Англии и Франции продолжится первый тур. «Бомбардир» следит за всеми важными событиями вокруг игр дня.





21:02 "Спартак" одерживает третью подряд победу! Болельщики красно-белых Аленичева домой на руках понесут, наверное



20:18 Дубль Промеса! "Спартак" ликует



19:49 "Ливерпуль" забил в концовке игры! Сделал это не новичок Бентеке, а проверенный боец Коутиньо



19:06 Пятая минута, а Проме уже побежал праздновать гол. Легко начал "Спартак"!



18:50 Ответ на главный вопрос дня! Мяч Brazuca будет разыгран в текстовом онлайне матча "Крылья" - "Спартак". Так что скорее все туда



18:29 Статистика личных встреч: 15 побед у "Спартака", 3 - у "Крыльев", 6 ничьих. Разница голов 17:40 в пользу красно-белых



18:03 Состав гостей







17:59 Состав хозяев







17:57 В Самаре сегодня тепло и уютно. Ждем красивый чистый футбол







17:53 Не забудьте про



17:49 А "Зенит" все-таки забил. Данни! Третий гол забивает португалец и все три после выхода на замену. Питерский Сульшер



17:33 Все, "Арсенал" проиграл. А "Зенит" и "Уфа" до сих пор не открыли счет



17:24 Не забудьте, что сегодня еще "Ливерпуль" играет. Вот стартовый состав. Бентеке, Милнер, Клайн сразу в бой. Фирмино пока на лавке







17:20 А нет, уже 1:2 в пользу "Баварии". Гетце



17:18 А в Германии за кубок сегодня "Бавария" играет. А Видаль забивает свой первый гол в составе мюнхенцев. Правда, там уже уже 1:1







17:10 Через два часа главный матч дня - "Крылья Советов" - "Спартак". Вспомним, как команды провели эту неделю. Красно-белые, к примеру, сходили на пивной завод.







16:51 Все очень плохо у "Арсенала". Уже 0:2 проигрывает. Отыграется ли?



16:41 Отличный дебют у Жоржиньо Вейналдума! Забивает голландец в первой же игре в Англии



16:23 А в Ньюкасл-апон-Тайне хозяева почувствовали вашу веру в их тренера после прочитанного текста и сравняли счет. Так держать, наши всесильные читатели!



16:21 На "Эмирейтс" перерыв. И хозяева проигрывают после гола Шейка Куяте. Даже Чех не помог



16:00 И еще одно чтиво для тех, кто не готов так скоро переместиться из Химок в Уфу. Наш яркий и познавательный обзор матча ЦСКА - "Амкар".



Попасться за 30 секунд. Как «Амкар» сам себя загнал в могилу



15:57 Есть первый гол дня в Англии! Грациано Пелле. И "Ньюкасл" пока проигрывает. Чтобы вам стало немного жаль "сорок", почитайте о том, как тяжело пришлось их новому тренеру Стиву Макларену



«Такого ужасного тренера сборная Англии не знала». Чего стоило Стиву Макларену возвращение в АПЛ



15:28 Напоминаем, что у нас есть видеотрансляция и текстовый онлайн матча. Не пропустите, потому что там мы можем разыграть мяч Brazuca!



15:16 Составы на "Уфа" - "Зенит" прямиком от пресс-службы РФПЛ







14:50 Стартовые составы на лондонское дерби







14:44 А еще сегодняший матч станет 150-м за "Арсенал" для Санти Касорлы. Ждем гола в честь юбилея







14:38 Меньше часа осталось до игры "Арсенал" - "Вест Хэм". Вот наглядные цифры, которые доказывают, почему Арсен Венгер все-таки крутой. Процент попадания "Арсенала" в ТОП-4, начиная с сезона 2001/2002







14:18 Перерыв в Химках, а мы начинаем потихоньку настраиваться на другие игры. "Зенит" делится фото, которое может считаться удивительной и хорошей новостью только в России: "Уфа" сыграет домашний матч в Уфе. Сегодня никаких гастролей







14:12 2:0 - показал сербского Роббена Зоран Тошич и сам все сделал, сместившись с фланга. Браво, что сказать



13:32 Вот это начало! Пенальти на первой минуте и гол на второй! ЦСКА вышел на поле и вперед фактически одновременно



13:25 А у нас сегодня розыгрыш приза - мяч BRAZUCA! Для победы нужно внимательно следить за всеми текстовыми трансляциями и ждать в одной из них вопроса от ведущего. В какой именно - секрет. Возможно, уже в матче ЦСКА - "Амкар". Так что не пропустите!



ЦСКА - "Амкар". Текстовый онлайн матча



12:59 Известный российский агент Алексей Сафонов уверен, что ЦСКА победит 1:0. Наш редактор Иван Адаменко с ним согласен. А у вас какой прогноз на игру?



12:47 Неделю назад болельщики ЦСКА подарили Игорю Акинфееву мешок сухарей - на удачу и в благодарность за все матчи без пропущенных мячей. Как думаете, сегодня капитан сыграет на ноль?







12:30 Состав "Амкара":



Герус, Идову, Белоруков, Черенчиков, Занев, Баланович, Узочукву, Голь, Пеев, Огуде, Прудников



12:23 А комментировать сегодняшний матч для российского ТВ, кстати, будет Василий Уткин, который в последнее время занят словесной войной с Тиной Канделаки. И пока в сухую выигрывает







12:15 Стартовый состав ЦСКА



Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Набабкин, Натхо, Вернблум, Тошич, Ерёменко, Дзагоев, Муса



12:10 И первыми сегодня стартуют ЦСКА и "Амкар". У армейцев была насыщенная неделя: огласили назначение Слуцкого в сборную и смогли добиться от властей переноса дерби и даже изменения регламента. Обо всем этом будет сказано еще немало, ну а пока почитайте наше интервью с голкипером "Амкара" Романом Герусом.



Роман Герус: "Нейтрализуем лидеров ЦСКА и нам будет легче"



12:00 "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку", - советовал нам Иосиф Бродский. Немногие знают, что на самом деле поэт говорил про риск пропустить все самое интересное о матчах выходных. К счастью, с онлайном "Бомбардира" этого можно не бояться. Сегодня весь день мы вместе с вами будет следить за всем, что окружает 4-й тур РФПЛ, а также чемпионаты Англии и Франции. Доброе утро, мы начинаем! В воскресной программе РФПЛ свои матчи проведут ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», В Англии и Франции продолжится первый тур. «Бомбардир» следит за всеми важными событиями вокруг игр дня."Спартак" одерживает третью подряд победу! Болельщики красно-белых Аленичева домой на руках понесут, наверноеДубль Промеса! "Спартак" ликует"Ливерпуль" забил в концовке игры! Сделал это не новичок Бентеке, а проверенный боец КоутиньоПятая минута, а Проме уже побежал праздновать гол. Легко начал "Спартак"!Статистика личных встреч: 15 побед у "Спартака", 3 - у "Крыльев", 6 ничьих. Разница голов 17:40 в пользу красно-белыхСостав гостейСостав хозяевВ Самаре сегодня тепло и уютно. Ждем красивый чистый футболНе забудьте про текстовую трансляцию матча "Сток Сити" - "Ливерпуль" . Там мы, возможно, разыграем футбольный мячА "Зенит" все-таки забил. Данни! Третий гол забивает португалец и все три после выхода на замену. Питерский СульшерВсе, "Арсенал" проиграл. А "Зенит" и "Уфа" до сих пор не открыли счетНе забудьте, что сегодня еще "Ливерпуль" играет. Вот стартовый состав. Бентеке, Милнер, Клайн сразу в бой. Фирмино пока на лавкеА нет, уже 1:2 в пользу "Баварии". ГетцеА в Германии за кубок сегодня "Бавария" играет. А Видаль забивает свой первый гол в составе мюнхенцев. Правда, там уже уже 1:1Через два часа главный матч дня - "Крылья Советов" - "Спартак". Вспомним, как команды провели эту неделю. Красно-белые, к примеру, сходили на пивной завод.Все очень плохо у "Арсенала". Уже 0:2 проигрывает. Отыграется ли?Отличный дебют у Жоржиньо Вейналдума! Забивает голландец в первой же игре в АнглииА в Ньюкасл-апон-Тайне хозяева почувствовали вашу веру в их тренера после прочитанного текста и сравняли счет. Так держать, наши всесильные читатели!На "Эмирейтс" перерыв. И хозяева проигрывают после гола Шейка Куяте. Даже Чех не помогИ еще одно чтиво для тех, кто не готов так скоро переместиться из Химок в Уфу. Наш яркий и познавательный обзор матча ЦСКА - "Амкар".Есть первый гол дня в Англии! Грациано Пелле. И "Ньюкасл" пока проигрывает. Чтобы вам стало немного жаль "сорок", почитайте о том, как тяжело пришлось их новому тренеру Стиву МакларенуНапоминаем, что у нас естьНе пропустите, потому что там мы можем разыграть мяч Brazuca!Составы на "Уфа" - "Зенит" прямиком от пресс-службы РФПЛСтартовые составы на лондонское дербиА еще сегодняший матч станет 150-м за "Арсенал" для Санти Касорлы. Ждем гола в честь юбилеяМеньше часа осталось до игры "Арсенал" - "Вест Хэм". Вот наглядные цифры, которые доказывают, почему Арсен Венгер все-таки крутой. Процент попадания "Арсенала" в ТОП-4, начиная с сезона 2001/2002Перерыв в Химках, а мы начинаем потихоньку настраиваться на другие игры. "Зенит" делится фото, которое может считаться удивительной и хорошей новостью только в России: "Уфа" сыграет домашний матч в Уфе. Сегодня никаких гастролей2:0 - показал сербского Роббена Зоран Тошич и сам все сделал, сместившись с фланга. Браво, что сказатьВот это начало! Пенальти на первой минуте и гол на второй! ЦСКА вышел на поле и вперед фактически одновременноДля победы нужно внимательно следить за всеми текстовыми трансляциями и ждать в одной из них вопроса от ведущего. В какой именно - секрет. Возможно, уже в матче ЦСКА - "Амкар". Так что не пропустите!А у вас какой прогноз на игру?Неделю назад болельщики ЦСКА подарили Игорю Акинфееву мешок сухарей - на удачу и в благодарность за все матчи без пропущенных мячей. Как думаете, сегодня капитан сыграет на ноль?Состав "Амкара":Герус, Идову, Белоруков, Черенчиков, Занев, Баланович, Узочукву, Голь, Пеев, Огуде, ПрудниковА комментировать сегодняшний матч для российского ТВ, кстати, будет Василий Уткин, который в последнее время занят словесной войной с Тиной Канделаки. И пока в сухую выигрываетСтартовый состав ЦСКААкинфеев, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Набабкин, Натхо, Вернблум, Тошич, Ерёменко, Дзагоев, МусаИ первыми сегодня стартуют ЦСКА и "Амкар". У армейцев была насыщенная неделя: огласили назначение Слуцкого в сборную и смогли добиться от властей переноса дерби и даже изменения регламента. Обо всем этом будет сказано еще немало, ну а пока почитайте наше интервью с голкипером "Амкара" Романом Герусом."Не выходи из комнаты, не совершай ошибку", - советовал нам Иосиф Бродский. Немногие знают, что на самом деле поэт говорил про риск пропустить все самое интересное о матчах выходных. К счастью, с онлайном "Бомбардира" этого можно не бояться. Сегодня весь день мы вместе с вами будет следить за всем, что окружает 4-й тур РФПЛ, а также чемпионаты Англии и Франции. Доброе утро, мы начинаем!