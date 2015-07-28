Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жертва революции. Почему «Реал» переживет уход Криштиану Роналду


    0
    Голосов: 0
    28.07.2015 09:57
    Нынешним летом «Реал» уже расстался с Икером Касильясом, но на этом революция может не закончиться. И следующим шагом может стать уход Криштиану Роналду. «Бомбардир» объясняет, почему от этого не разрушится ни футбольный мир, ни жизнь мадридского суперклуба.
    Нынешнее межсезонье обещает стать революционным для «Реала». Уже покинул команду Икер Касильяс, как говорят, на чемоданах сидит Серхио Рамос. Но пресса уверена, что существует вероятность и другой сделки, которая затмит все. Уход Криштиану. И «Бомбардир» объясняет, почему от этого не остановится ни футбольный мир, ни жизнь мадридского суперклуба.
    Для тех, кто, прочитав вступление, еще не опустился в комментарии желать автору гореть в огне, пояснение: никто и никуда еще не уходит. Больше того, никаких призывов продавать Роналду здесь тоже не будет. Потому что он все еще остается одним из лучших игроков мира, от которого серьезно зависят результаты «Мадрида». Его возможный уход будет означать революцию.
    Но, при этом, не такую, как еще год назад. Минувшей весной больше 60% опрошенных испанских болельщиков голосовали за продажу Роналду в случае поступления крупного предложения. Недавно они даже думать о подобном не смели. Возможно, в респондентах говорила горечь от неудачного сезона. А возможно они понимали, что через год за португальца будет сложнее получить по-настоящему космические деньги. Но, еще раз – пока никто и никуда не уходит.
    Очевидно, что у Роналду сейчас серьезные проблемы в отношениях с Флорентино Пересом и Рафаэлем Бенитесом. К президенту клуба у португальца вообще накопилось слишком много вопросов. Увольнение Анчелотти, назначение главой медицинского штаба своего ставленника Хесуса Ольмо. Именно этот человек, по мнению большинства лидеров «бланкос», виноват в большом количестве травм игроков команды. А Перес сделал его главным. Продажи Озила и Ди Марии. Все это не нравилось Роналду, и он не стеснялся свое недовольство выражать. Не показательно – как в период переговоров о новом контракте – а за пределами поля. Но от этого не менее активно. С Бенитесом знакомство тоже как-то сразу не заладилось. За последнюю неделю Криштиану успел один раз публично досрочно уйти с тренировки, а затем публично поругаться с тренером. Тот, якобы, во время «двусторонки» свистел только фолы португальских игроков. Сам Рафа наличие конфликта не отрицает, но активно подчеркивает, что все это рабочие моменты. И всем игрокам не мешало бы так хотеть побеждать, как Роналду.

    Морально созрел для расставания с Криштиану и сам Флорентино Перес. За два года даже он понял, что невозможно сделать лидеров одновременно и из Роналду, и из Бэйла. Один всегда будет оставаться в тени. Сейчас это валлиец, которого нещадно ругали весь второй круг прошедшего сезона за низкое качество игры. Летом у «Реала» был вариант продажи Бэйла в «Манчестер Юнайтед» за крупную сумму. Но Перес считает, что именно вокруг Гарета должна строиться игра команды. И он уже сообщил свои пожелания Бенитесу. Осуществить подобное без снижения роли Роналду невозможно. А это уже оскорбление португальца. Подобная ситуация не пойдет на пользу игре и повышает вероятность возникновения еще одного конфликта. Сейчас внешне ситуация выглядит более-менее благоприятной. И в теоретических переговорах по трансферу Криштиану можно делать вид, что Пересу эта сделка приносит боль. Если же ссоры продолжатся, то уже «Реалу» придется следующим летом искать покупателей, а это лишает возможности запросить побольше денег. Не говоря уже о том, что любой серьезный конфликт грозит разделить раздевалку «бланкос» на группировки. В такой атмосфере добиться успеха будет невероятно сложно.
    Весьма популярна мысль, что Флорентино Перес позвал Бенитеса в качестве революционера, который не боится запачкаться в пыли критики. Испанец нужен для разрушения всех стен, построенных ранее. Он снесет это здание под ноль, получит свои порции упреков и уйдет в историю. А на его место придет новый тренер с возможностью создавать свой проект в чистом поле. Так вот, если это правда, то без продажи Роналду никакая полноценная революция в «Реале» невозможна. Пока португалец на поле, игра и результат «бланкос» будут зависеть от него. Все ключевые пасы к нему. Большинство комбинаций через его зону. Пенальти и штрафные – тоже он. Начать менять такой порядок вещей – не использовать потенциал КриРо на максимум. «Если вы купили «Феррари», не водите его как «Фиат», – послание Златана Ибрагимовича всем, кто думает, что Роналду можно начать использовать иначе без потери в качестве его игры.

    По этой же причине любому тренеру чуть ли не жизненно необходимо всегда выпускать в старте не только Криштиану, но и Марсело, и даже Бензема. Эта тройка идеально понимает друг друга, максимально раскрывая потенциал португальца. И если к Марсело особых вопросов нет, то в центре атаки «Реала» многие болельщики видеть Карима не хотят. Но проблема в том, что если поставить туда идеального финишера, способного реализовывать до 85% моментов, проблемы вновь начнутся у Роналду. Ему в центре атаки нужен человек, способный открыться и сделать отличный ответный пас. Увести защитников и поменяться позициями. Все это Бензема делает великолепно. И все это не будет делать форвард, задача которого – забивать. Это не значит, что с приходом условного Агуэро результативность Роналду сократится в несколько раз. Но и ждать безумных показателей тоже не следует. Первая встреча с «Ювентусом» в минувшей ЛЧ – достаточно яркий пример, как именно играет Роналду в отсутствии Бензема.
    Никто в мире сейчас не способен заменить Криштиану с точки зрения индивидуальной игры и достижений. Но относительно «Реала» уход португальца может стать напоминанием – в футбол играет больше одного человека. И полученных денег очевидно хватит и на революцию, и на приобретение замены. Не личной, но командной.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Реала Мадрид»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии73
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      РЕАЛьный ВИкИнг 1 августа 2015, 14:06

      или так:
      ......................................................Роналду......................................................................................
      ............Хамес........................Бэйл.................................Иско.........................................................
      ..............................Модрич.........................Кроос...........................................................................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      РЕАЛьный ВИкИнг 1 августа 2015, 14:05

      .............................................Роналду...........................................................................................
      ......Бэйл..........................Кроос.........................Хамес...............................................................
      ................................Модрич..........Иско......................................................................................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      РЕАЛьный ВИкИнг 1 августа 2015, 14:04

      Его можно ставить в центр атаки, Крооса под ним, Хамеса и Бэйла на фланги. Модрич в опорной зоне, к нему нужно купить в пару сильного футболиста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      РЕАЛьный ВИкИнг 1 августа 2015, 14:02

      Реалу он ещё пригодится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      викинг-супер 1 августа 2015, 13:57

      Его лучше следующим летом продать и купить Азара.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 31 июля 2015, 13:53

      Так Гаал сказал что не хочет покупать Роналду [дорого]

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Elmaddin 30 июля 2015, 14:28

      Этот сезон Роналду останется в "Реале" а в следующем, уже врятли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      sagittarius27 30 июля 2015, 11:36

      Роналду придет в МЮ , Ван гал готовит всем сюрприз )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      La-Liga 30 июля 2015, 03:40

      Aвтору посоветовал бы курить меньше травы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Hotspur55 30 июля 2015, 02:15

      Мне очень сложно представить уход Роналду в этом сезоне. Да и куда ему уходить? МЮ или ПСЖ? Но ведь тот же МЮ купил уже Швайни, Шнейдерлина, Депая..в ПСЖ идет Ди Мария, да и представить Роналду во французской лиге как-то странновато. Я думаю, что Роналду и в этом сезоне будет тащить Реал, впрочем, как и обычно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11