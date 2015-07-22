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    Трансферные слухи. Роналду переходит в «МЮ», «Бавария» теряет еще одного важного игрока


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    Голосов: 1
    22.07.2015 21:41
    О списке ненужных игроков Аленичева, возможной замене Витселю, будущем Ибрагимовича и ультиматуме Афеллаю – в новом выпуске трансферных слухов от «Бомбардира».
    О списке ненужных игроков Аленичева, возможной замене Витселю, будущем Ибрагимовича и ультиматуме Афеллаю – в новом выпуске трансферных слухов от "Бомбардира".

    Россия

    ЦСКА, похоже, нашел замену Сейду Думбия. Армейцы хотят арендовать форварда "Наполи" Эдуардо Варгаса. Неаполитанцы же пытаются убедить ЦСКА в необходимости совершения полноценного трансфера. А "Зенит" провел переговоры с представителями хавбека "Монако" Жоао Моутиньо, который должен стать заменой уходящему Витселю.

    "Спартак" предпринял попытку заполучить ударного форварда "Бордо" Шейка Диабате. Блицкриг провалился: нападающий не захотел переходить в стан "красно-белых". Зато наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев определился с ненужными ему игроками. По слухам, в печальный шорт-лист попали Евгений Макеев, Павел Яковлев и Вячеслав Кротов. Если продать их не удастся, этот год они доиграют в "Спартаке"-2.

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Англия

    Вингер "Реала" Криштиану Роналду близок к уходу из клуба. По информации испанских журналистов, обладатель "Золотого мяча" на 70% - игрок "Манчестер Юнайтед". Роналду не раз порывался покинуть Мадрид, и вот цель как никогда близка.

    "Челси" пытается вступить в переговоры с "Наполи" о трансфере Хосе Кальехона. В рядах "синих" испанца хочет видеть лично Жозе Моуринью. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не против: "Челси" всего лишь необходимо заплатить 15 млн евро.

    Форвард "Фиорентины" Марио Гомес перейдет в "Ливерпуль". Это произойдет, если окончательно сорвется сделка с "Бешикташем".

    Покидает клуб и защитник "Интера" Юто Нагатомо. Скорее всего, японец продолжит карьеру в "Вест Бромвиче" или "Сток Сити".

    Таблица летних трансферов АПЛ

    Голландия

    Руководство "ПСВ" поставило ультиматум Ибрагиму Афеллаю. Игрок в течение недели должен согласиться на переход в голландский клуб. В противном случае "ПСВ" отказывается от всяких притязаний на Афеллая. На игрока "Барселоны" также претендует "Спортинг".



    Франция

    "ПСЖ" (или журналисты) продолжает сходить с ума. The Telegraph утверждает, что эмиссары парижан прибыли в Манчестер. Цель – Анхель Ди Мария. Цена вопроса – 60 млн евро!

    Будущее Златана Ибрагимовича по-прежнему в тумане. На звездного форварда претендуют "МЮ", "Милан" и "Интер". "Моя судьба находится в руках Мино Райолы. Как он решит, так и будет" - откровенно признался швед.

    Таблица летних трансферов Лиги 1

    Турция

    "Бешикташ" все ближе к трансферу Эстебана Камбьяссо. По сообщению издания Fanatik, турецкий клуб согласовал условия личного контракта с экс-опорником "Интера" и "Реала". В прошедшем сезоне Камбьяссо выступал за "Лестер" и был настоящим лидером команды.

    Италия

    "Интер" твердо вознамерился приобрести Фелипе Мело. А центрхав "Галатасарая" - переехать в Милан. "Я с нетерпением жду момента возвращения в Италию. Моя семья страдает в Турции, жизнь здесь для них слишком невыносима", - разоткровенничался Мело. Этим летом бразильцем интересовался "Спартак", но сделка сорвалась из-за нежелания Мело переходить в "красно-белый" клуб.

    Таблица летних трансферов Серии А

    Германия

    Мюнхенская "Бавария" продолжает бороться за сохранение состава. И чем дальше, тем безуспешнее. О своем желании покинуть Мюнхен заявил защитник Мехди Бенатия, который недоволен сотрудничеством с Пепом Гвардиолой. Отметим, что Бенатия перешел в "Баварию" из "Ромы" всего год назад за 26 млн евро.

    Таблица летних трансферов Бундеслиги
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio.com, psg.fr
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +17

      MuminYNWA 23 июля 2015, 15:01

      Что-то статья с подколом на красно - белых. А так мне кажется неудачная затея бомбардира с трансферными слухами.

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 23 июля 2015, 12:05

      Бенатия хороши защитник что там с ним не так у Гвардиолы только нужно спрашивать.

      1
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 23 июля 2015, 09:14

      Многие в последнее время ругаются с Гвардиолой.

      1
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      Рейтинг: +45

      Limp Bizkit 23 июля 2015, 09:08

      Мюллер тоже в МЮ перейдет!Приятного просмотра!

      0
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      Рейтинг: +12

      InsaneClown 23 июля 2015, 08:35

      Вместо Роналду лучше попробовать Мюллера взять

      1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 23 июля 2015, 08:22

      Из пальца все сосут...

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      Рейтинг: +12

      Kevich 23 июля 2015, 08:03

      Роналду в МЮ почему нет
      В Испании ловить нечего
      у барсы трезубец, они теперь долго
      будут чемпионами Испании

      1
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 23 июля 2015, 08:03

      Значит Роналду продал коммерческие права на себя любимого президенту Валенсии, обиделся на Переса, и как обиженный мальчик, пытается сбежать в М.Ю. , но всё-таки останется в Реале?!
      -------------------------------------------------------------
      Иногда прочитаешь заголовок, и понимаешь - меньше знаешь, крепче спишь!))

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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 23 июля 2015, 07:56

      Статейка от зотова)))

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 05:21

      стало интересно!

      1
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