26.04.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-2-2-1
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
78
Дивеев
33
Нино
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
61
Кондаков
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
4-2-2-2
1
Ульянов
81
Сидоров
4
Ибишев
5
Цаке
8
Богосавац
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
19
Пряхин
77
Мелкадзе
20
Самородов
61
Кондаков
16
Дркушич
16
Дркушич
61
Кондаков
8
Вендел
14
Джон Джон
14
Джон Джон
8
Вендел
20
Педро
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Педро
7
Соболев
22
Дуран
22
Дуран
7
Соболев
1
Ульянов
72
Магомедов
72
Магомедов
1
Ульянов
77
Мелкадзе
6
Гадио
6
Гадио
77
Мелкадзе
7
Садулаев
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Садулаев
20
Самородов
23
Кенжебек
23
Кенжебек
20
Самородов
17
Касинтура
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
17
Касинтура
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Станислав Черчесов
Зенит
Точно не сыграют
Ахмат
Точно не сыграют
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
533
306
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ахмата», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»