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  • «Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 18:20
Зенит
26.04.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
8' А. Соболев 11' Л. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
61
Даниил Кондаков
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Джон Джон
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
42
Мануэль Келиано
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
4-1-2-2-1
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
78
Дивеев
33
Нино
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
61
Кондаков
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
4-2-2-2
1
Ульянов
81
Сидоров
4
Ибишев
5
Цаке
8
Богосавац
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
19
Пряхин
77
Мелкадзе
20
Самородов
61
Кондаков
16
Дркушич
16
Дркушич
61
Кондаков
8
Вендел
14
Джон Джон
14
Джон Джон
8
Вендел
20
Педро
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Педро
7
Соболев
22
Дуран
22
Дуран
7
Соболев
1
Ульянов
72
Магомедов
72
Магомедов
1
Ульянов
77
Мелкадзе
6
Гадио
6
Гадио
77
Мелкадзе
7
Садулаев
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Садулаев
20
Самородов
23
Кенжебек
23
Кенжебек
20
Самородов
17
Касинтура
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
17
Касинтура
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Станислав Черчесов
Зенит
Точно не сыграют
Густаво Мантуан
ПЗ
Максим Глушенков
ЦФ
Вадим Шилов
ЛФ
Ахмат
Точно не сыграют
Усман Н'Донг
ЦЗ
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
533
306
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ахмата», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат»

«Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
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