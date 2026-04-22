Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
23
Монтес
85
Морозов
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
83
Батраков
7
Бакаев
10
Воробьев
4-1-1-2-2
16
Адамов
78
Дивеев
33
Нино
16
Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
3
Фассон
24
Ненахов
24
Ненахов
3
Фассон
93
Карпукас
32
Вера
32
Вера
93
Карпукас
19
Руденко
74
Чевардин
74
Чевардин
19
Руденко
7
Бакаев
77
Пиняев
77
Пиняев
7
Бакаев
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
3
Дуглас Сантос
66
Вега
66
Вега
3
Дуглас Сантос
16
Дркушич
61
Кондаков
61
Кондаков
16
Дркушич
11
Энрике
14
Джон Джон
14
Джон Джон
11
Энрике
10
Глушенков
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Глушенков
7
Соболев
22
Дуран
22
Дуран
7
Соболев
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Зенит
5
7
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
ВАР
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
13
Офсайды
2
2
Количество передач
358
530
Сейвы
1
5
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Зенита», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»