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  • «Локомотив» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Локомотив» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 18:35
Локомотив
22.04.2026, среда, 19:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
14
Джон Джон
АП
21
Александр Ерохин
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
23
Монтес
85
Морозов
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
83
Батраков
7
Бакаев
10
Воробьев
4-1-1-2-2
16
Адамов
78
Дивеев
33
Нино
16
Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
3
Фассон
24
Ненахов
24
Ненахов
3
Фассон
93
Карпукас
32
Вера
32
Вера
93
Карпукас
19
Руденко
74
Чевардин
74
Чевардин
19
Руденко
7
Бакаев
77
Пиняев
77
Пиняев
7
Бакаев
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
3
Дуглас Сантос
66
Вега
66
Вега
3
Дуглас Сантос
16
Дркушич
61
Кондаков
61
Кондаков
16
Дркушич
11
Энрике
14
Джон Джон
14
Джон Джон
11
Энрике
10
Глушенков
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Глушенков
7
Соболев
22
Дуран
22
Дуран
7
Соболев
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Семак
Зенит
Точно не сыграют
Густаво Мантуан
ПЗ
Вадим Шилов
ЛФ
Статистика матча Локомотив - Зенит
5
7
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
ВАР
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
13
Офсайды
2
2
Количество передач
358
530
Сейвы
1
5
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Зенита», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит»

«Локомотив» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
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