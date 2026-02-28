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  • «Краснодар» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Краснодар» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 13:20
Краснодар
28.02.2026, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
8' Э. Сперцян (П) 73' Н. Кривцов
45+3' А. Миронов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
15
Хуан Боселли
ПВ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
20
Гонсалес
53
Черников
8
Аугусто
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
78
Чистяков
22
Семенчук
4
Мелехин
8
Миронов
9
Мохеби
10
Щетинин
10
Комаров
99
Сулейманов
7
Роналдо
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
8
Аугусто
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Аугусто
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
11
Батчи
15
Боселли
15
Боселли
11
Батчи
22
Семенчук
27
Прохин
27
Прохин
22
Семенчук
10
Комаров
67
Игнатов
67
Игнатов
10
Комаров
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
69
Голенков
99
Сулейманов
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Джонатан Альба
Краснодар
Точно не сыграют
Сергей Петров
ПЗ
Ростов
Точно не сыграют
Степан Мельников
ЛВ
Умар Сако
ЦЗ
Статистика матча Краснодар - Ростов
3
2
3
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
ВАР
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
15
Офсайды
2
2
Количество передач
402
220
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
58
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ростова», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Ростов»

«Краснодар» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
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