28.02.2026, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-1-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
20
Гонсалес
53
Черников
8
Аугусто
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
78
Чистяков
22
Семенчук
4
Мелехин
8
Миронов
9
Мохеби
10
Щетинин
10
Комаров
99
Сулейманов
7
Роналдо
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
8
Аугусто
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Аугусто
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
11
Батчи
15
Боселли
15
Боселли
11
Батчи
22
Семенчук
27
Прохин
27
Прохин
22
Семенчук
10
Комаров
67
Игнатов
67
Игнатов
10
Комаров
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
69
Голенков
99
Сулейманов
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Джонатан Альба
Краснодар
Точно не сыграют
Ростов
Точно не сыграют
Статистика матча Краснодар - Ростов
3
2
3
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
ВАР
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
15
Офсайды
2
2
Количество передач
402
220
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
58
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ростова», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»