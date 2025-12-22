22.12.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Шарджа
Шарджа
4-1-2-2-1
40
4
20
Ю-Мин
22
19
Эбрахейм
24
Рашид
6
30
77
Коронадо
27
Биро
7
3-3-1-1-2
17
78
Ладжами
4
Акчичек
3
аль-Булеахи
20
Канселу
8
Невеш
19
Эрнандес
89
Аль-Малки
10
Малком
38
Леонардо
9
Нуньес
24
Рашид
8
8
24
Рашид
23
23
19
Эбрахейм
10
10
19
Эбрахейм
30
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
30
3
аль-Булеахи
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
3
аль-Булеахи
89
Аль-Малки
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
89
Аль-Малки
9
Нуньес
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
9
Нуньес
10
Малком
37
Сезар
37
Сезар
10
Малком
38
Леонардо
15
Радиф
15
Радиф
38
Леонардо
Остались в запасе
Шарджа
Аль-Хиляль
1
Khaled Tawhid
ВР
26
Darwish bin Habib
ВР
33
Владимир Прийович
ЛАЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
5
Maro Katinić
ЦЗ
Главный тренер
Милош Милоевич
25
Mathieu Patouillet
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
36
S. Haroun
ЦЗ
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
74
Abdulaziz Hadhood
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Khaled Tawhid
ВР
26
Darwish bin Habib
ВР
33
Владимир Прийович
ЛАЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
5
Maro Katinić
ЦЗ
Остались в запасе
25
Mathieu Patouillet
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
36
S. Haroun
ЦЗ
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
74
Abdulaziz Hadhood
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Шарджа - Аль-Хиляль
4
3
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
0
Угловые удары
2
9
Нарушения
12
5
Офсайды
9
0
Количество передач
321
505
Сейвы
6
6
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Шарджа» против «Аль-Хиляля», 6-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шарджа» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»