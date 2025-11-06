06.11.2025, четверг, 19:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-1-1-3-2
1
Помазун
4
Джику
3
Ву
97
Денисов
18
Умяров
83
Фернандеш
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
99
Гарсия
27
Дмитриев
4-2-1-2-1
16
Веселов
45
Сильянов
5
Ньямси
23
Монтес
2
Рамирес
94
Тимофеев
6
Баринов
25
Пруцев
7
Бакаев
83
Батраков
27
Комличенко
10
Маркиньос
5
Рябчук
5
Рябчук
10
Маркиньос
5
Барко
35
Мартинс
35
Мартинс
5
Барко
83
Фернандеш
47
Зобнин
47
Зобнин
83
Фернандеш
7
Солари
10
Бонгонда
10
Бонгонда
7
Солари
99
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
99
Гарсия
23
Монтес
3
Фассон
3
Фассон
23
Монтес
94
Тимофеев
93
Карпукас
93
Карпукас
94
Тимофеев
7
Бакаев
99
Мялковский
99
Мялковский
7
Бакаев
25
Пруцев
14
Салтыков
14
Салтыков
25
Пруцев
27
Комличенко
19
Руденко
19
Руденко
27
Комличенко
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Спартак - Локомотив
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Локомотива», 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»