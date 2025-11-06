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  • «Спартак» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

«Спартак» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

6 ноября 2025, 18:20
Спартак
06.11.2025, четверг, 19:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
3 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Локомотив
4' Л. Гарсия 49' Л. Гарсия 55' Маркиньос
66' А. Батраков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
83
Алексей Батраков
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Помазун
4
Джику
3
Ву
97
Денисов
18
Умяров
83
Фернандеш
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
99
Гарсия
27
Дмитриев
4-2-1-2-1
16
Веселов
45
Сильянов
5
Ньямси
23
Монтес
2
Рамирес
94
Тимофеев
6
Баринов
25
Пруцев
7
Бакаев
83
Батраков
27
Комличенко
10
Маркиньос
5
Рябчук
5
Рябчук
10
Маркиньос
5
Барко
35
Мартинс
35
Мартинс
5
Барко
83
Фернандеш
47
Зобнин
47
Зобнин
83
Фернандеш
7
Солари
10
Бонгонда
10
Бонгонда
7
Солари
99
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
99
Гарсия
23
Монтес
3
Фассон
3
Фассон
23
Монтес
94
Тимофеев
93
Карпукас
93
Карпукас
94
Тимофеев
7
Бакаев
99
Мялковский
99
Мялковский
7
Бакаев
25
Пруцев
14
Салтыков
14
Салтыков
25
Пруцев
27
Комличенко
19
Руденко
19
Руденко
27
Комличенко
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Спартак - Локомотив
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Локомотива», 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив»

«Спартак» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Спартак
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