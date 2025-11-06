Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Локомотива», 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив»