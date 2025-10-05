Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Спартака», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак»