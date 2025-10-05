05.10.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Виктор
3
Круговой
22
Гайич
17
Глебов
31
Кисляк
7
Алвес
11
Мусаев
10
Обляков
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
6
Бабич
4
Джику
18
Умяров
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
35
Акинфеев
49
Тороп
49
Тороп
35
Акинфеев
4
Виктор
90
Лукин
90
Лукин
4
Виктор
17
Глебов
5
Вильягра
5
Вильягра
17
Глебов
7
Алвес
37
Кармо
37
Кармо
7
Алвес
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
5
Барко
35
Мартинс
35
Мартинс
5
Барко
10
Маркиньос
27
Дмитриев
27
Дмитриев
10
Маркиньос
97
Денисов
91
Заболотный
91
Заболотный
97
Денисов
6
Бабич
99
Гарсия
99
Гарсия
6
Бабич
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча ЦСКА - Спартак
4
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
19
Офсайды
2
0
Количество передач
268
464
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Спартака», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»