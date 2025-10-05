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  • ЦСКА – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

ЦСКА – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 15:20
1
ЦСКА
05.10.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Спартак
5' К. Глебов 12' И. Обляков (П) 18' Д. Круговой
21' Ж. Фернандеш 57' Л. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Иван Обляков
АП
7
Матеус Алвес
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Виктор
3
Круговой
22
Гайич
17
Глебов
31
Кисляк
7
Алвес
11
Мусаев
10
Обляков
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
6
Бабич
4
Джику
18
Умяров
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
35
Акинфеев
49
Тороп
49
Тороп
35
Акинфеев
4
Виктор
90
Лукин
90
Лукин
4
Виктор
17
Глебов
5
Вильягра
5
Вильягра
17
Глебов
7
Алвес
37
Кармо
37
Кармо
7
Алвес
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
5
Барко
35
Мартинс
35
Мартинс
5
Барко
10
Маркиньос
27
Дмитриев
27
Дмитриев
10
Маркиньос
97
Денисов
91
Заболотный
91
Заболотный
97
Денисов
6
Бабич
99
Гарсия
99
Гарсия
6
Бабич
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча ЦСКА - Спартак
4
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
19
Офсайды
2
0
Количество передач
268
464
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
5
0

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Спартака», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак»

ЦСКА – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (1)
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neim
1759671709
Да чего там смотреть, не успели начать, как уже вдули ))). Ну точно, как вчера В матче Динамо - Локомотив.
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