Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
3
Сако
78
Чистяков
4
Мелехин
40
Вахания
8
Миронов
10
Щетинин
18
Кучаев
7
Роналдо
99
Сулейманов
9
Мохеби
4-1-1-2-2
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
6
Ленини
8
Аугусто
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
28
Перрен
10
Щетинин
10
Комаров
10
Комаров
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
69
Голенков
99
Сулейманов
98
Петров
17
Пальцев
17
Пальцев
98
Петров
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
28
Перрен
11
Батчи
11
Батчи
28
Перрен
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ростов - Краснодар
1
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
15
Офсайды
4
1
Количество передач
269
420
Сейвы
2
1
Точность передач %
66
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Краснодара», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»