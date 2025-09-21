21.09.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-1-2-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
4
Джику
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
83
Фернандеш
10
Маркиньос
5
Барко
99
Гарсия
4-1-2-2-1
30
Песьяков
5
Ороз
47
Божин
18
Лепский
3
Галдамес
22
Костанца
21
Иванисеня
97
Ахметов
15
Рассказов
19
Олейников
91
Игнатенко
4
Джику
6
Бабич
6
Бабич
4
Джику
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
97
Денисов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
97
Денисов
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
99
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
99
Гарсия
19
Олейников
2
Печенин
2
Печенин
19
Олейников
97
Ахметов
11
Сутормин
11
Сутормин
97
Ахметов
91
Игнатенко
7
Баньяц
7
Баньяц
91
Игнатенко
3
Галдамес
11
Рахманович
11
Рахманович
3
Галдамес
21
Иванисеня
26
Марин
26
Марин
21
Иванисеня
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
1
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
592
249
Сейвы
0
6
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
11
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Крыльев Советов», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»