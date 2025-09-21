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  • «Спартак» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Спартак» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 13:20
Спартак
21.09.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
52' М. Угальде 70' М. Угальде
6' В. Игнатенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-2-1-2-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
4
Джику
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
83
Фернандеш
10
Маркиньос
5
Барко
99
Гарсия
4-1-2-2-1
30
Песьяков
5
Ороз
47
Божин
18
Лепский
3
Галдамес
22
Костанца
21
Иванисеня
97
Ахметов
15
Рассказов
19
Олейников
91
Игнатенко
4
Джику
6
Бабич
6
Бабич
4
Джику
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
97
Денисов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
97
Денисов
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
99
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
99
Гарсия
19
Олейников
2
Печенин
2
Печенин
19
Олейников
97
Ахметов
11
Сутормин
11
Сутормин
97
Ахметов
91
Игнатенко
7
Баньяц
7
Баньяц
91
Игнатенко
3
Галдамес
11
Рахманович
11
Рахманович
3
Галдамес
21
Иванисеня
26
Марин
26
Марин
21
Иванисеня
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
1
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
592
249
Сейвы
0
6
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
11
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Крыльев Советов», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов»

«Спартак» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
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