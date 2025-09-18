18.09.2025, четверг, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-2-1-2
1
Помазун
5
Рябчук
6
Бабич
3
Ву
26
Хлусевич
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
7
Солари
9
Угальде
91
Заболотный
3-2-3-2
71
Одоевский
78
Чистяков
22
Семенчук
27
Прохин
3
Сако
87
Лангович
10
Комаров
19
Байрамян
57
Жбанов
69
Голенков
21
Шанталий
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
5
Рябчук
71
Самошников
71
Самошников
5
Рябчук
83
Фернандеш
4
Джику
4
Джику
83
Фернандеш
18
Умяров
68
Литвинов
68
Литвинов
18
Умяров
91
Заболотный
99
Гарсия
99
Гарсия
91
Заболотный
78
Чистяков
4
Мелехин
4
Мелехин
78
Чистяков
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
22
Семенчук
69
Колтаков
69
Колтаков
22
Семенчук
10
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
10
Комаров
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
Остались в запасе
Спартак
Ростов
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
71
Александр Добродицкий
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
Главный тренер
Деян Станкович
1
Рустам Ятимов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
71
Александр Добродицкий
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Спартак - Ростов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»