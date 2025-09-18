Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»