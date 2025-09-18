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  • «Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

«Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

18 сентября 2025, 19:35
Спартак
18.09.2025, четверг, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
6' М. Угальде
54' Д. Шанталий 88' И. Вахания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
71
Александр Добродицкий
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Помазун
5
Рябчук
6
Бабич
3
Ву
26
Хлусевич
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
7
Солари
9
Угальде
91
Заболотный
3-2-3-2
71
Одоевский
78
Чистяков
22
Семенчук
27
Прохин
3
Сако
87
Лангович
10
Комаров
19
Байрамян
57
Жбанов
69
Голенков
21
Шанталий
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
5
Рябчук
71
Самошников
71
Самошников
5
Рябчук
83
Фернандеш
4
Джику
4
Джику
83
Фернандеш
18
Умяров
68
Литвинов
68
Литвинов
18
Умяров
91
Заболотный
99
Гарсия
99
Гарсия
91
Заболотный
78
Чистяков
4
Мелехин
4
Мелехин
78
Чистяков
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
22
Семенчук
69
Колтаков
69
Колтаков
22
Семенчук
10
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
10
Комаров
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
Остались в запасе
Спартак
Ростов
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
71
Александр Добродицкий
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
Главный тренер
Деян Станкович
1
Рустам Ятимов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
71
Александр Добродицкий
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Спартак - Ростов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»

«Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Спартак
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