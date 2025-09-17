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  • «Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

«Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

17 сентября 2025, 19:20
Зенит
17.09.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
43' А. Соболев 59' А. Соболев
73' Н. Гандри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Луис Энрике
ПВ
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
42
Мануэль Келиано
ОП
13
Мохамед Конате
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
3-2-3-2
1
Латышонок
4
Горшков
16
Эракович
28
Алип
66
Вега
95
Адамов
21
Ерохин
5
Михайлов
11
Энрике
51
Шилов
7
Соболев
3-3-2-2
1
Ульянов
75
Гандри
22
Заре
4
Ибишев
40
Уциев
42
Келиано
55
Тодорович
10
Жемалетдинов
11
Мансилья
20
Самородов
13
Конате
4
Горшков
16
Дркушич
16
Дркушич
4
Горшков
21
Ерохин
20
Педро
20
Педро
21
Ерохин
11
Энрике
77
Мостовой
77
Мостовой
11
Энрике
51
Шилов
32
Гонду
32
Гонду
51
Шилов
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
7
Соболев
40
Уциев
8
Богосавац
8
Богосавац
40
Уциев
20
Самородов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
20
Самородов
11
Мансилья
17
Касинтура
17
Касинтура
11
Мансилья
13
Конате
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
13
Конате
42
Келиано
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
42
Келиано
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ахмата», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат»

«Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Зенит
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