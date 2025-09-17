17.09.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
3-2-3-2
1
Латышонок
4
Горшков
16
Эракович
28
Алип
66
Вега
95
Адамов
21
Ерохин
5
Михайлов
11
Энрике
51
Шилов
7
Соболев
3-3-2-2
1
Ульянов
75
Гандри
22
Заре
4
Ибишев
40
Уциев
42
Келиано
55
Тодорович
10
Жемалетдинов
11
Мансилья
20
Самородов
13
Конате
4
Горшков
16
Дркушич
16
Дркушич
4
Горшков
21
Ерохин
20
Педро
20
Педро
21
Ерохин
11
Энрике
77
Мостовой
77
Мостовой
11
Энрике
51
Шилов
32
Гонду
32
Гонду
51
Шилов
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
7
Соболев
40
Уциев
8
Богосавац
8
Богосавац
40
Уциев
20
Самородов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
20
Самородов
11
Мансилья
17
Касинтура
17
Касинтура
11
Мансилья
13
Конате
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
13
Конате
42
Келиано
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
42
Келиано
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ахмата», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»