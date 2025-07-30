30.07.2025, среда, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
71
Одоевский
87
Лангович
22
Семенчук
78
Чистяков
47
Тарасов
8
Миронов
73
Азнауров
21
Шанталий
9
Мохеби
91
Шамонин
19
Байрамян
4-2-3-1
1
Помазун
26
Хлусевич
68
Литвинов
4
Дуарте
5
Рябчук
47
Зобнин
25
Пруцев
7
Солари
28
Зорин
27
Дмитриев
91
Заболотный
9
Мохеби
40
Вахания
40
Вахания
9
Мохеби
19
Байрамян
10
Щетинин
10
Щетинин
19
Байрамян
78
Чистяков
57
Жбанов
57
Жбанов
78
Чистяков
87
Лангович
10
Комаров
10
Комаров
87
Лангович
91
Шамонин
11
Аджаса
11
Аджаса
91
Шамонин
7
Солари
6
Бабич
6
Бабич
7
Солари
68
Литвинов
97
Денисов
97
Денисов
68
Литвинов
5
Рябчук
5
Барко
5
Барко
5
Рябчук
27
Дмитриев
10
Маркиньос
10
Маркиньос
27
Дмитриев
91
Заболотный
24
Массалыга
24
Массалыга
91
Заболотный
Остались в запасе
Ростов
Спартак
1
Рустам Ятимов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ростов - Спартак
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Спартака», 1-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»