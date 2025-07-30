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  • «Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025

«Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025

30 июля 2025, 19:35
1
Ростов
30.07.2025, среда, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
28' Д. Хлусевич 45+3' П. Солари (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
47
Александр Тарасов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-3-2
71
Одоевский
87
Лангович
22
Семенчук
78
Чистяков
47
Тарасов
8
Миронов
73
Азнауров
21
Шанталий
9
Мохеби
91
Шамонин
19
Байрамян
4-2-3-1
1
Помазун
26
Хлусевич
68
Литвинов
4
Дуарте
5
Рябчук
47
Зобнин
25
Пруцев
7
Солари
28
Зорин
27
Дмитриев
91
Заболотный
9
Мохеби
40
Вахания
40
Вахания
9
Мохеби
19
Байрамян
10
Щетинин
10
Щетинин
19
Байрамян
78
Чистяков
57
Жбанов
57
Жбанов
78
Чистяков
87
Лангович
10
Комаров
10
Комаров
87
Лангович
91
Шамонин
11
Аджаса
11
Аджаса
91
Шамонин
7
Солари
6
Бабич
6
Бабич
7
Солари
68
Литвинов
97
Денисов
97
Денисов
68
Литвинов
5
Рябчук
5
Барко
5
Барко
5
Рябчук
27
Дмитриев
10
Маркиньос
10
Маркиньос
27
Дмитриев
91
Заболотный
24
Массалыга
24
Массалыга
91
Заболотный
Остались в запасе
Ростов
Спартак
1
Рустам Ятимов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ростов - Спартак
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Спартака», 1-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак»

«Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Ростов
Комментарии (1)
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erybov1965
1753902194
Вот ответ на извечный вопрос,какая команда популярнее Зенит или Спартак.Зенит показывают по бесплатному каналу,потому что его игру за деньги по телевизору просто будут смотреть единицы или фанатично преданные,ео таких немного.
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