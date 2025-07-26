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  • «Спартак» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

«Спартак» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

26 июля 2025, 13:50
Спартак
26.07.2025, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Балтика
49' В. Саусь 80' Ч. Оффор 85' Н. Титков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
15
Тентон Йенне
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
14
Стефан Ковач
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
7
Мангаш
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
91
Заболотный
4-1-3-1-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
8
Мендель
10
Петров
73
Петров
18
Титков
17
Саусь
91
Хиль
68
Литвинов
4
Дуарте
4
Дуарте
68
Литвинов
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
7
Солари
99
Гарсия
99
Гарсия
7
Солари
5
Барко
9
Угальде
9
Угальде
5
Барко
22
Бевеев
77
Чивич
77
Чивич
22
Бевеев
8
Мендель
5
Мурид
5
Мурид
8
Мендель
91
Хиль
15
Йенне
15
Йенне
91
Хиль
73
Петров
9
Оффор
9
Оффор
73
Петров
Остались в запасе
Спартак
Балтика
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Егор Любаков
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
14
Стефан Ковач
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
14
Стефан Ковач
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Спартак - Балтика
3
2
4
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
6
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
237
456
Сейвы
7
0
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
0.3
2.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Балтики», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Балтика»

«Спартак» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак
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