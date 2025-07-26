26.07.2025, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-3-1
98
Максименко
7
Мангаш
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
91
Заболотный
4-1-3-1-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
8
Мендель
10
Петров
73
Петров
18
Титков
17
Саусь
91
Хиль
68
Литвинов
4
Дуарте
4
Дуарте
68
Литвинов
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
7
Солари
99
Гарсия
99
Гарсия
7
Солари
5
Барко
9
Угальде
9
Угальде
5
Барко
22
Бевеев
77
Чивич
77
Чивич
22
Бевеев
8
Мендель
5
Мурид
5
Мурид
8
Мендель
91
Хиль
15
Йенне
15
Йенне
91
Хиль
73
Петров
9
Оффор
9
Оффор
73
Петров
Остались в запасе
Спартак
Балтика
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Егор Любаков
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
14
Стефан Ковач
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
14
Стефан Ковач
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Спартак - Балтика
3
2
4
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
6
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
237
456
Сейвы
7
0
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
0.3
2.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Балтики», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»