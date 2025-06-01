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  • «Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2025

«Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2025

1 июня, 16:48
Ростов
01.06.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Кубок, Суперфинал
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
ЦСКА
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
58
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
25
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Секу Койта
ЦФ
9
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
5
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
62
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
2
Келлвен
ПЗ
6
Максим Мухин
ОП
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
7
Алеррандро
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
4-3-3
1
Ятимов
3
Сако
4
Мелехин
55
Осипенко
40
Вахания
58
Шанталий
18
Кучаев
7
Роналдо
69
Голенков
27
Комличенко
10
Щетинин
4-2-2-2
35
Акинфеев
22
Гайич
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
15
Пьянич
25
Бистрович
10
Обляков
31
Кисляк
9
Гуарирапа
20
Койта
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
69
Голенков
11
Сутормин
11
Сутормин
69
Голенков
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
18
Кучаев
62
Комаров
62
Комаров
18
Кучаев
9
Гуарирапа
17
Глебов
17
Глебов
9
Гуарирапа
25
Бистрович
14
Файзуллаев
14
Файзуллаев
25
Бистрович
20
Койта
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Койта
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
5
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
2
Келлвен
ПЗ
6
Максим Мухин
ОП
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Алеррандро
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
5
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
2
Келлвен
ПЗ
6
Максим Мухин
ОП
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Алеррандро
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ростов - ЦСКА
3
1
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против ЦСКА, суперфинал FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА

«Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2025

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Ростов
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