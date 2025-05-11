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  • «Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 18:20
Динамо
11.05.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
7' Х. Карраскаль (П) 30' Д. Глебов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
3-3-1-2-1
99
Лунев
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
15
Глебов
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
91
Гладышев
4-1-1-3-1
98
Максименко
82
Хлусевич
4
Дуарте
6
Бабич
2
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
13
Нгамале
7
Скопинцев
7
Скопинцев
13
Нгамале
10
Бителло
30
Александров
30
Александров
10
Бителло
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
15
Карраскаль
14
Маухуб
14
Маухуб
15
Карраскаль
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
5
Барко
47
Зобнин
47
Зобнин
5
Барко
10
Маркиньос
8
Игнатов
8
Игнатов
10
Маркиньос
9
Угальде
7
Солари
7
Солари
9
Угальде
10
Бонгонда
11
Гарсия
11
Гарсия
10
Бонгонда
Остались в запасе
Динамо
Спартак
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
2
4
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
12
Офсайды
3
5
Количество передач
324
517
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»

«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
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