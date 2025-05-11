11.05.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-1-2-1
99
Лунев
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
15
Глебов
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
91
Гладышев
4-1-1-3-1
98
Максименко
82
Хлусевич
4
Дуарте
6
Бабич
2
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
13
Нгамале
7
Скопинцев
7
Скопинцев
13
Нгамале
10
Бителло
30
Александров
30
Александров
10
Бителло
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
15
Карраскаль
14
Маухуб
14
Маухуб
15
Карраскаль
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
5
Барко
47
Зобнин
47
Зобнин
5
Барко
10
Маркиньос
8
Игнатов
8
Игнатов
10
Маркиньос
9
Угальде
7
Солари
7
Солари
9
Угальде
10
Бонгонда
11
Гарсия
11
Гарсия
10
Бонгонда
Остались в запасе
Динамо
Спартак
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
2
4
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
12
Офсайды
3
5
Количество передач
324
517
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»