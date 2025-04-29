29.04.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-2-2
98
Максименко
5
Рябчук
6
Бабич
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
9
Угальде
99
Гарсия
4-3-1-1-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Бальбуэна
6
Фернандес
2
Маричаль
15
Глебов
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
97
Денисов
47
Зобнин
47
Зобнин
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
9
Угальде
10
Бонгонда
10
Бонгонда
9
Угальде
99
Гарсия
7
Солари
7
Солари
99
Гарсия
74
Фомин
13
Нгамале
13
Нгамале
74
Фомин
10
Бителло
77
Макаров
77
Макаров
10
Бителло
Остались в запасе
Спартак
Динамо
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо», 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»