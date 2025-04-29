Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо», 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»