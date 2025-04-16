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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против ЦСКА, 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – ЦСКА