Динамо
16.04.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
2.4
Х
3.5
П2
3.1
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ЦСКА
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Андрей Лунев
ВР
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
9
Сауль Гуарирапа
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
10
Муми Нгамале
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Лунев
4
Касерес
3
Бальбуэна
2
Даса
24
Чавес
74
Фомин
50
Кутицкий
15
Глебов
10
Бителло
8
Карраскаль
91
Гладышев
4-1-3-2
35
Акинфеев
22
Гайич
4
Роша
78
Дивеев
27
Мойзес
15
Пьянич
21
Файзуллаев
10
Обляков
31
Кисляк
20
Койта
9
Гуарирапа
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
10
Муми Нгамале
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
10
Муми Нгамале
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Динамо - ЦСКА
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против ЦСКА, 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»