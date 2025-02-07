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  • «Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

7 февраля 2025, 18:20
Динамо
07.02.2025, пятница, 19:30
Зимний кубок РПЛ, группа 1, 3 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
32' И. Лещук (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
4-2-1-2-1
31
Лещук
93
Лаксальт
2
Маричаль
2
Бальбуэна
6
Фернандес
50
Кутицкий
24
Чавес
10
Бителло
13
Нгамале
11
Гомес
70
Тюкавин
4-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
68
Литвинов
5
Рябчук
18
Умяров
35
Мартинс
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
2
Маричаль
7
Скопинцев
7
Скопинцев
2
Маричаль
50
Кутицкий
14
Даса
14
Даса
50
Кутицкий
93
Лаксальт
74
Фомин
74
Фомин
93
Лаксальт
24
Чавес
15
Карраскаль
15
Карраскаль
24
Чавес
2
Бальбуэна
52
Смелов
52
Смелов
2
Бальбуэна
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
13
Нгамале
77
Макаров
77
Макаров
13
Нгамале
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
11
Гомес
69
Боков
69
Боков
11
Гомес
98
Максименко
1
Помазун
1
Помазун
98
Максименко
97
Денисов
7
Мангаш
7
Мангаш
97
Денисов
35
Мартинс
6
Бабич
6
Бабич
35
Мартинс
9
Угальде
14
Абена
14
Абена
9
Угальде
10
Бонгонда
26
Хлусевич
26
Хлусевич
10
Бонгонда
5
Рябчук
25
Пруцев
25
Пруцев
5
Рябчук
4
Дуарте
47
Зобнин
47
Зобнин
4
Дуарте
5
Барко
28
Зорин
28
Зорин
5
Барко
18
Умяров
8
Игнатов
8
Игнатов
18
Умяров
10
Маркиньос
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Маркиньос
68
Литвинов
28
Медина
28
Медина
68
Литвинов
Остались в запасе
Динамо
Спартак
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 3-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Спартак»

«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Спартак Динамо
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