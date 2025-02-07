07.02.2025, пятница, 19:30
Зимний кубок РПЛ, группа 1, 3 тур
Зимний кубок РПЛ, группа 1, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-2-1-2-1
31
Лещук
93
Лаксальт
2
Маричаль
2
Бальбуэна
6
Фернандес
50
Кутицкий
24
Чавес
10
Бителло
13
Нгамале
11
Гомес
70
Тюкавин
4-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
68
Литвинов
5
Рябчук
18
Умяров
35
Мартинс
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
2
Маричаль
7
Скопинцев
7
Скопинцев
2
Маричаль
50
Кутицкий
14
Даса
14
Даса
50
Кутицкий
93
Лаксальт
74
Фомин
74
Фомин
93
Лаксальт
24
Чавес
15
Карраскаль
15
Карраскаль
24
Чавес
2
Бальбуэна
52
Смелов
52
Смелов
2
Бальбуэна
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
13
Нгамале
77
Макаров
77
Макаров
13
Нгамале
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
11
Гомес
69
Боков
69
Боков
11
Гомес
98
Максименко
1
Помазун
1
Помазун
98
Максименко
97
Денисов
7
Мангаш
7
Мангаш
97
Денисов
35
Мартинс
6
Бабич
6
Бабич
35
Мартинс
9
Угальде
14
Абена
14
Абена
9
Угальде
10
Бонгонда
26
Хлусевич
26
Хлусевич
10
Бонгонда
5
Рябчук
25
Пруцев
25
Пруцев
5
Рябчук
4
Дуарте
47
Зобнин
47
Зобнин
4
Дуарте
5
Барко
28
Зорин
28
Зорин
5
Барко
18
Умяров
8
Игнатов
8
Игнатов
18
Умяров
10
Маркиньос
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Маркиньос
68
Литвинов
28
Медина
28
Медина
68
Литвинов
Остались в запасе
Динамо
Спартак
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 3-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»