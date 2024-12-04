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  • «Фиорентина» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

«Фиорентина» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

4 декабря 2024, 21:50
Фиорентина
04.12.2024, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Эмполи
59' М. Кен 70' Р. Соттиль
4' Э. Эконг 75' С. Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
(К) ЦЗ
2
Додо
ПЗ
6
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
16
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
38
Noah El Biache
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
77
Bogdan Popov
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Террачиано
6
Раньери
15
Комуццо
28
Мартинес
21
Госенс
2
Додо
6
Катальди
28
Колпани
23
Соттиль
20
Кен
18
Белтран
3-2-2-1-2
12
Сегетти
35
Мариануччи
44
Исмайли
29
Тосто
7
Самбья
13
Кэкачей
57
16
Хендерсон
9
Сольбаккен
11
Эконг
94
Эспозито
21
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
21
Госенс
28
Мартинес
23
Ричардсон
23
Ричардсон
28
Мартинес
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
18
Белтран
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
18
Белтран
23
Соттиль
31
Куаме
31
Куаме
23
Соттиль
44
Исмайли
2
Вити
2
Вити
44
Исмайли
13
Кэкачей
3
Пеццелла
3
Пеццелла
13
Кэкачей
57
29
Мале
29
Мале
57
7
Самбья
11
Гьяси
11
Гьяси
7
Самбья
9
Сольбаккен
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сольбаккен
Остались в запасе
Фиорентина
Эмполи
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
32
Девис Васкес
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
38
Noah El Biache
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
77
Bogdan Popov
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
38
Noah El Biache
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
77
Bogdan Popov
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Фиорентина - Эмполи
1
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
17
Офсайды
3
2
Количество передач
489
327
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Эмполи», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Эмполи»

«Фиорентина» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Эмполи Фиорентина
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