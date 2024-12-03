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  • «Милан» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

«Милан» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

3 декабря 2024, 21:50
Милан
03.12.2024, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
6 : 1
Завершен
Сассуоло
12' С. Чуквуэзе 17' Т. Рейндерс 21' С. Чуквуэзе 23' Р. Леау 56' Д. Калабрия 62' Т. Абрахам
59' С. Мулаттьери
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К) ПЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
(К) ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
7
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
90
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Милан
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
6
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Франческо Камарда
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Сассуоло
1
Хорациу Молдован
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
18
Андреа Гьон
ЦП
16
Джастин Куми
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
11
Лука Д'Андреа
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
24
Лука Моро
ЦФ
31
Flavio Russo
ЦФ
4-3-2-1
57
Спортиелло
2
Калабрия
23
Томори
31
Павлович
24
Терраччано
19
Фофана
14
Рейндерс
8
Лофтус-Чик
10
Леау
19
Чуквуэзе
18
Абрахам
4-1-1-4
12
Саталино
17
26
4
Мухаремович
15
Пьераньоло
14
Мба Обьянг
20
Вольпато
90
Антист
7
Мулаттьери
21
Калигара
44
Яннони
57
Спортиелло
96
Торриани
96
Торриани
57
Спортиелло
14
Рейндерс
33
Бартезаги
33
Бартезаги
14
Рейндерс
19
Фофана
6
Муса
6
Муса
19
Фофана
8
Лофтус-Чик
10
Пулишич
10
Пулишич
8
Лофтус-Чик
10
Леау
19
Окафор
19
Окафор
10
Леау
Пас
44
Миранда
44
Миранда
Пас
15
Пьераньоло
2
Миссори
2
Миссори
15
Пьераньоло
90
Антист
22
Тольян
22
Тольян
90
Антист
7
Мулаттьери
16
Куми
16
Куми
7
Мулаттьери
21
Калигара
42
Торстведт
42
Торстведт
21
Калигара
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
22
Ноа Равейр
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Хорациу Молдован
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
11
Даниэль Болока
ЦП
18
Андреа Гьон
ЦП
11
Лука Д'Андреа
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
24
Лука Моро
ЦФ
31
Flavio Russo
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
11
Даниэль Болока
ЦП
18
Андреа Гьон
ЦП
11
Лука Д'Андреа
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
24
Лука Моро
ЦФ
31
Flavio Russo
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Милан - Сассуоло
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
6
9
Офсайды
3
2
Количество передач
708
301
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Сассуоло», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Сассуоло»

«Милан» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Сассуоло Милан
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