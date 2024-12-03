03.12.2024, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
Италия. Кубок, 1/8 финала
6 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
Сассуоло
1
Хорациу Молдован
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
18
Андреа Гьон
ЦП
16
Джастин Куми
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
11
Лука Д'Андреа
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
24
Лука Моро
ЦФ
31
Flavio Russo
ЦФ
4-3-2-1
57
Спортиелло
2
Калабрия
23
Томори
31
Павлович
24
Терраччано
19
Фофана
14
Рейндерс
8
Лофтус-Чик
10
Леау
19
Чуквуэзе
18
Абрахам
4-1-1-4
12
Саталино
17
26
4
Мухаремович
15
Пьераньоло
14
Мба Обьянг
20
Вольпато
90
Антист
7
Мулаттьери
21
Калигара
44
Яннони
57
Спортиелло
96
Торриани
96
Торриани
57
Спортиелло
14
Рейндерс
33
Бартезаги
33
Бартезаги
14
Рейндерс
19
Фофана
6
Муса
6
Муса
19
Фофана
8
Лофтус-Чик
10
Пулишич
10
Пулишич
8
Лофтус-Чик
10
Леау
19
Окафор
19
Окафор
10
Леау
Пас
44
Миранда
44
Миранда
Пас
15
Пьераньоло
2
Миссори
2
Миссори
15
Пьераньоло
90
Антист
22
Тольян
22
Тольян
90
Антист
7
Мулаттьери
16
Куми
16
Куми
7
Мулаттьери
21
Калигара
42
Торстведт
42
Торстведт
21
Калигара
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
22
Ноа Равейр
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Хорациу Молдован
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
11
Даниэль Болока
ЦП
18
Андреа Гьон
ЦП
11
Лука Д'Андреа
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
24
Лука Моро
ЦФ
31
Flavio Russo
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
11
Даниэль Болока
ЦП
18
Андреа Гьон
ЦП
11
Лука Д'Андреа
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
24
Лука Моро
ЦФ
31
Flavio Russo
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Милан - Сассуоло
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
6
9
Офсайды
3
2
Количество передач
708
301
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Сассуоло», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»