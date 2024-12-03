Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Сассуоло», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Сассуоло»