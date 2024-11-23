23.11.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-2-1-2
80
Кокарев
24
Фаринья
25
Филин
14
Джикия
72
Фернандес
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
4-1-3-2
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
88
Кривцов
14
Корредера
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Корредера
14
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Мехия
7
Бакаев
17
Берковский
17
Берковский
7
Бакаев
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
88
Кривцов
15
Кастаньо
15
Кастаньо
88
Кривцов
8
Сперцян
18
Газинский
18
Газинский
8
Сперцян
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
11
Батчи
90
Смолов
90
Смолов
11
Батчи
Остались в запасе
Химки
Краснодар
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Химки - Краснодар
2
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
12
Офсайды
0
2
Количество передач
318
461
Сейвы
4
0
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Краснодара», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»