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  • «Химки» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Химки» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 15:20
Химки
23.11.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
84' А. Руденко 90+4' Л. Вера (П)
46' Ж. Батчи 86' Ю. Газинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Кокарев
24
Фаринья
25
Филин
14
Джикия
72
Фернандес
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
4-1-3-2
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
88
Кривцов
14
Корредера
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Корредера
14
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Мехия
7
Бакаев
17
Берковский
17
Берковский
7
Бакаев
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
88
Кривцов
15
Кастаньо
15
Кастаньо
88
Кривцов
8
Сперцян
18
Газинский
18
Газинский
8
Сперцян
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
11
Батчи
90
Смолов
90
Смолов
11
Батчи
Остались в запасе
Химки
Краснодар
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Химки - Краснодар
2
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
12
Офсайды
0
2
Количество передач
318
461
Сейвы
4
0
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Краснодара», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки»«Краснодар»

«Химки» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки
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