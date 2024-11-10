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  • «Крылья Советов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Крылья Советов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 11:50
Крылья Советов
10.11.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
60' И. Дмитриев
45+5' И. Дивеев 84' Д. Круговой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-1-3-2
1
Ломаев
2
Печенин
95
Гапонов
3
Солдатенков
23
Бейл
5
Мендес
27
Дмитриев
19
Олейников
29
Ежов
33
Сергеев
15
Рассказов
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
78
Дивеев
90
Лукин
22
Гайич
27
Мойзес
15
Пьянич
11
Файзуллаев
31
Кисляк
20
Койта
23
Гуарирапа
23
Бейл
3
Галдамес
3
Галдамес
23
Бейл
15
Рассказов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
15
Рассказов
29
Ежов
7
Бабаев
7
Бабаев
29
Ежов
19
Олейников
7
Гарре
7
Гарре
19
Олейников
27
Дмитриев
73
Шитов
73
Шитов
27
Дмитриев
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
20
Койта
14
Зделар
14
Зделар
20
Койта
15
Пьянич
8
Бистрович
8
Бистрович
15
Пьянич
23
Гуарирапа
17
Глебов
17
Глебов
23
Гуарирапа
31
Кисляк
11
Мусаев
11
Мусаев
31
Кисляк
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
1
Богдан Овсянников
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
3
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
6
Офсайды
4
1
Количество передач
533
452
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против ЦСКА, 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – ЦСКА

«Крылья Советов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов
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