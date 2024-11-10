10.11.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-3-2
1
Ломаев
2
Печенин
95
Гапонов
3
Солдатенков
23
Бейл
5
Мендес
27
Дмитриев
19
Олейников
29
Ежов
33
Сергеев
15
Рассказов
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
78
Дивеев
90
Лукин
22
Гайич
27
Мойзес
15
Пьянич
11
Файзуллаев
31
Кисляк
20
Койта
23
Гуарирапа
23
Бейл
3
Галдамес
3
Галдамес
23
Бейл
15
Рассказов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
15
Рассказов
29
Ежов
7
Бабаев
7
Бабаев
29
Ежов
19
Олейников
7
Гарре
7
Гарре
19
Олейников
27
Дмитриев
73
Шитов
73
Шитов
27
Дмитриев
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
20
Койта
14
Зделар
14
Зделар
20
Койта
15
Пьянич
8
Бистрович
8
Бистрович
15
Пьянич
23
Гуарирапа
17
Глебов
17
Глебов
23
Гуарирапа
31
Кисляк
11
Мусаев
11
Мусаев
31
Кисляк
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
1
Богдан Овсянников
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
3
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
6
Офсайды
4
1
Количество передач
533
452
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против ЦСКА, 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»